Noutăți pentru șoferii români: acum, polițiștii se implică personal pentru a te ajuta

Poliția Română desfășoară o campanie de informare fără precedent printre șoferii din țara noastră.

Zilnic, pe drumurile publice din România au loc evenimente rutiere ce se soldează, din nefericire, inclusiv cu pierderi de vieți omenești.

E un adevăr faptul că suntem țara din Uniunea Europeană cu una dintre cele mai slabe infrastructuri rutiere. La noi, investițiile în acest domeniu au fost foarte reduse în ultimele trei decenii, iar efectele se văd, în numărul de ore pe care fiecare român îl pierde, anual, în trafic. De asemenea, observăm efectele negative și când căutăm, zeci de minute, un loc de parcare sau când vrem să străbatem țara în lung și lat, iar acest lucru durează mai mult decât să străbați o bună parte din restul Europei, acolo unde există autostrăzi.

Acesta este un factor ce contribuie decisiv la numărul mare de accidente rutiere de pe drumurile noastre publice, însă trebuie să admitem faptul că și comportamentul iresponsabil al șoferilor stă la baza numeroaselor evenimente tragice.

Prin urmare, Poliția Română se implică activ, prin campanii de informare, pentru a-i face pe șoferi să conștientizeze importanța adoptării unui comportament adecvat, atunci când se urcă la volan.

Ce face Poliția Română, mai exact

Campania de prevenire și combatere a consumului de alcool și de droguri este cea de-a doua dintre cele șase campanii incluse în proiectul „Educație Rutieră – Modelarea factorului uman prin responsabilizarea participanților la trafic pentru creșterea gradului de siguranță rutieră”, cod MySMIS: 125179.

Acest proiect, de o importanță deosebită într-o țară precum România, a debutat pe 1 iulie 2020 și se va încheia pe 30 iunie 2023.

Șoferii trebuie să știe că legislația română are toleranță zero pentru condusul sub influența alcoolului sau a drogurilor, iar consumul de droguri este ilegal în orice situație.

De ce? Consumul de alcool scade capacitatea de a conduce autovehicule, reduce viteza de reacție, afectează puterea de concentrare și vederea. Drogurile induc o falsă încredere în propriile simțuri, iar șoferul își poate asuma irațional riscuri în trafic.