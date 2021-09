Noul scandal Facebook: cum a ajuns să confunde persoanele de culoare cu maimuțe

Facebook are o veche problemă cu rasismul manifestat pe cea mai mare rețea de socializare din lume. Partea proastă este că nu vine doar din partea utilizatorilor platformei, ci și a algoritmilor de inteligență artificială utilizați de Mark Zuckerberg.

Data viitoare când nu înțelegi foarte bine cu ce probleme se confruntă persoanele de culoare din SUA, exemplu de mai jos sintetizează perfect drama zilnică pe care trebuie să o confrunte negrii. Dacă până și Facebook îi ”confundă” cu niște maimuțe, cum să rămâi șocat când sunt uciși fără motiv de polițiști sau fac subiectul unor manifestări neonaziste.

Facebook, mai rasist ca niciodată

După cum se poate vedea în captura de ecran de mai jos, un algoritm de recomandare al Facebook a întrebat utilizatorii dacă doresc să vadă și alte videoclipuri cu primate. Mesajul a fost afișat sub un clip al tabloidului britanic Daily Mail, au atras atenția cei de la The New York Times.

Videoclipul de pe Daily Mail, vechi de mai mult de un an, este intitulat „un alb cheamă polițiștii contra unui bărbat de culoare din port”. Acesta arată doar persoane, nu maimuțe, atrage atenția News.ro. Întrebarea „vrei să vezi mai multe videoclipuri cu primate?” cu opțiunea „Da/ Respinge” a fost afișată pe ecran de mai mulți utilizatori, potrivit capturilor de ecran publicate pe Twitter de Darci Groves, fost angajat în cadrul Facebook.

”Este scandalos”, a atras atenția Groves pe Twitter. În același context, le-a solicitat foștilor colegi de la Facebook să urmărească acest caz. Nu a durat mult până când a venit și o replică oficial a Facebook pe marginea subiectului. ”Este clar o eroare inacceptabilă. Ne cerem scuze tuturor celor care au văzut aceste recomandări insultătoare.”, a afirmat purtătoare de cuvânt gigantului condus de Zuckerberg.

Rețeaua de socializare a dezactivat instrumentul de recomandare pe acest subiect, „de îndată ce ne-am dat seama ce se întâmplă pentru a investiga cauza problemei și a preveni repetarea acesteia”, a mai adăugat purtătoarea de cuvânt. Dincolo de asta, cazul reprezintă cea mai recentă dovadă a faptului că algoritmii de inteligență artificială nu sunt încă suficient de pricepuți.