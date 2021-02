Nicușor Dan lasă copiii din București fără autobuze școlare: ”nu-și asumă decizia cruntă”, conform lui Firea

În urmă unui anunț trist al Primăriei Capitalei care vizează desființarea autobuzelor școlare pentru copiii din București și împrejurimi, Gabriela Firea a venit cu un atac serios la adresa primarului Nicușor Dan.

Din poziția de fost primar al Capitalei și actual senator al PSD, Gabriela Firea monitorizează foarte atent activitatea din primărie și nu pierde niciun moment să-l penalizeze pe Nicușor Dan în mediul online. În cea mai recentă intervenție a ei, atrage atenția asupra ”ordinului” dat de primar pentru oprirea transportului școlar. În opinia lui Nicușor, introducerea lor a fost o decizie proastă, ”o măsură populistă”. Există un argument serios în acest sens, având în vedere că adresau doar șase școli din cele 600 ale Bucureștiului.

„Luni începe şcoala fizic, în sfârşit! A confirmat şi K. Iohannis. Ce s-a gândit noul primar al Capitalei? Să „dea o mână? de ajutor” familiilor din Bucureşti şi Ilfov. Aşa că a ordonat oprirea transportului şcolar, asigurat de STB, la propunerea mea ca primar, şi prin votul consilierilor generali social-democraţi. (…) În plus, ca un laş, nu-şi asumă decizia cruntă luată de el personal – sunt martori din primărie şi STB – aşa că a dispus ca anunţul să fie făcut, chipurile, ca o decizie a Asociaţiei de dezvoltare pentru transport. Adică, îi jigneşte încă o dată pe cetăţeni! Şi asta pentru că el, chiar el este Preşedintele Asociaţiei de dezvoltare – ca primar general”, a scris Firea, marţi, pe Facebook.

În opinia fostului primar, o astfel de hotărâre nu ar fi trebuit luată de comitetul director al AGA. În schimb, ar fi trebuit să voteze, alături de primarul Capitalei, președintele CJ Ilfov și cei 40 de primari ai orașelor și comunelor din județ.

„Votul primarului general este hotărâtor, deoarece STB suportă 90% din costul transportului public în regiunea Bucureşti – Ilfov. Degeaba s-a ascuns sub semnătura conducerii ADI-ului de transport! Este de notorietate şi prevăzut în Actul Constitutiv (…) că primarul general are un vot „de aur” în Consiliul Director. Vot „de aur” pe care eu l-am folosit pentru a ajuta elevii, iar Nicuşor Dan îl foloseşte împotriva copiilor, a părinţilor lor şi a familiilor din care provin. Plus o nouă sursă de aglomerare a traficului rutier în zona şcolilor. După ce a blocat construirea Spitalului Metropolitan, a Pasajului Doamna Ghica, a lucrărilor din Prelungirea Ghencea, noul primar al #DrepteiUnite se răzbună şi pe copii. Asta este „noul Bucureşti” clamat în campanie! Asta înseamnă „modernizarea” Bucureştiului promisă!”, a adăugat Firea.

De partea cealaltă a baricadei, Nicușor Dan a atras atenția asupra faptului sunt niște costuri prea mari asociate menținerii autobuzelor școlare, având în vedere gradul lor de utilizare.

„Autobuzele şcolare, a căror circulaţie a fost oprită în cursul anului 2020, au reprezentat o măsură populistă a ex-primarului Firea. Autobuzele şcolare erau destinate doar pentru 6 şcoli din cele 600 ale Bucureştiului şi nicidecum pentru toate unităţile de învăţământ din Capitală. Era vorba de un program-pilot, prin care au fost create 16 linii de transport pentru 6 şcoli. Astfel de linii, care au un număr mic de utilizatori înscrişi, generează costuri foarte mari raportat la numărul de utilizatori. Din analiza primită la primărie, costul lunar al funcţionării acestor autobuze şcolare a fost de 564.500 lei + TVA”, a scris Nicuşor Dan, marţi, pe Facebook.

În altă ordine de idei, trebuie reținut că realitatea este semnificativ mai puțin gravă decât o prezintă senatoarea PSD. Toți elevii circulă gratuit pe toate mijloacele de transport în comun, pe toate traseele din București.