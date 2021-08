Netflix riscă să fie interzis: cum a ajuns subiect de proteste

După lansarea serialului “Navarasa” (“Nouă emoții”), de Mani Ratnam, vineri, 6 august, antologia cu nouă filme de pe Netflix, s-a iscat un adevărat scandal. De atunci, hashtag-ul #BanNetflix a luat amploare pe Twitter, după ce o organizație, Raza Academy, a cerut acțiuni stricte împotriva platformei de streaming, pentru utilizarea unui verset din Coran într-o reclamă pentru film.

Seria „Navarasa” a lui Mani Ratnam a fost lansată pe Netflix pe 6 august și a obținut critici mixte din partea publicului. La scurt timp după lansarea producției tamile, #BanNetflix a început să fie în tendințe pe Twitter. Internauții și-au exprimat nemulțumirea pe site-ul de microblogging, pentru că au folosit un verset al Coranului într-un anunț dintr-o publicație. Anunțul era în legătură cu unul dintre scurtmetrajele intitulate “Inmai”, cu Siddharth și Parvathy în rolurile principale și regizat de Rathindran R Prasad.

O organizație, Academia Raza, a cerut Twitter acțiuni stricte împotriva gigantului de streaming Ei au scris: „Netflix a publicat un vers din Coran în reclama filmului său Navarasa, în ziarul Daily Thanthi. Aceasta este o insultă pentru Coran. Cerem acțiuni stricte împotriva @NetflixIndia”.

Netflix has published a verse of the Quran in the advertisement of its film NavaRasa in Daily Thanthi newspaper

معاز اللہ

This is an insult to the Quran. We demand strict action against@NetflixIndia#BanNetflix #BanDailyThanthiNews #TahaffuzeQuran

— Raza Academy (@razaacademyho) August 6, 2021