Netflix dă lovitura. Planul companiei te va lăsa mut de uimire

Netflix se lansează într-un proiect extrem de ambițios, ce va intra pentru totdeauna în istorie.

Gigantul Netflix va realiza o serie de documentare despre una dintre misiunile spațiale ce va marca următoarele decenii.

Este vorba despre Inspiration4 , primul zbor complet civil al SpaceX, care va începe luna viitoare.

Netflix va relata misiunea istorică cu o serie de documentare. Countdown: Inspiration4 Mission to Space va fi difuzat în cinci părți, primele două episoade debutând pe 6 septembrie.

Documentarele îi vor urmări pe cei patru civili în timp ce se lansează în spațiu într-o călătorie de trei zile care orbitează Pământul și ating o altitudine mai mare decât cea a Stației Spațiale Internaționale (ISS).

Misiunea este cel mai ambițios pas realizat de omenire până în prezent în explorarea spațiului civil, devenind astfel, in premiera, prima misiune complet civilă care orbitează Pământul.

Finalul documentarelor nu are încă o dată de lansare, dar Netflix se așteaptă să înceapă transmiterea acestuia la sfârșitul lunii septembrie. Cert este că, în ultimul episod, spectatorii ar trebui să vadă cei patru pasageri curajoși revenind pe Pământ, după aventura istorică de trei zile petrecute pe orbita Terrei.

Surprizele Netflix nu se vor opri aici

Pe lângă serial, Netflix va lansa și o StoryBots Space Adventure , o animație specială, în cadrul căreia echipajul Inspiration4 va răspunde întrebărilor copiilor despre zborul lor. De exemplu, copiii vor afla cum funcționează o rachetă, cum se antrenează și cum mănâncă și dorm în spațiu.

StoryBots Space Adventure va debuta pe 14 septembrie, cu o zi înainte ca misiunea Inspiration4 să fie lansată.

Zborul spațial închiriat privat, finanțat, condus și comandat de miliardarul Jared Isaacman, este destinat să sprijine Spitalul de Cercetare pentru Copii St. Jude.

Countdown: Inspiration4 Mission To Space va fi prima serie documentară Netflix care acoperă un eveniment aproape în timp real.

Docuseria este produsă de Jonathan D. Woods ( Un an în spațiu) și Jake Rogal ( The Last Dance).