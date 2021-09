Netflix a anunțat cea mai mare achiziție: totul pentru a putea concura cu Disney+

Regele serviciilor de streaming a reușit una dintre cele mai mari achiziție de titluri. Compania a cumpărat drepturile pentru întreg catalogul de lucrări al lui Roald Dahl.

Aceasta este, probabil, una dintre cele mai semnificative achiziții pe care Netflix a făcut-o în ultimii ani și arată cât de important este conținutul destinat copiilor pentru creșterea serviciului.

De altfel, Netflix a declarat că parteneriatul său cu Dahl „ne-a deschis ochii către un proiect mult mai ambițios – crearea unui univers unic în filme de animație și de acțiune live și TV, editare, jocuri, experiențe captivante, teatru live, produse de consum și multe altele. ”

Lupta pentru supremație

Netflix concurează într-un spațiu pe o piață din ce în ce mai aglomerată. Concurentul său este Disney Plus, care în primul trimestru al anului 2021, a depășit 100 de milioane de abonamente. Între timp, HBO Max, care are catalogul DC sub umbrelă, printre alte proprietăți și Apple TV Plus, care are Peanuts și proprietățile adiacente Sesame Street și-au concentrat atenția asupra conținutului pentru copii.

„Industria s-a consolidat de-a lungul anilor și nu credem că această consolidare ne-a afectat foarte mult creșterea”, a scris compania într-o scrisoare adresată acționarilor. „În timp ce evaluăm în permanență oportunitățile, nu considerăm niciun element ca fiind„ obligatoriu ”și nu am găsit încă niciunul pe scară largă care să fie suficient de convingător pentru a acționa.”

Regizorul neo-zeelandez Taika Waititi, recompensat cu Oscar pentru „Jojo Rabbit”, lucrează în prezent la o primă serie inspirată din lumea romanului „Charlie și fabrica de ciocolată”.

Într-o altă ilustrare a popularității romancierului, încă intactă la circa 30 de ani de la moartea sa, editura franceză Gallimard va publica o colecție de nuvele, romane și povești ale autorului în colecția Quarto.

Intitulată „Contes de l’inattendu”, aceasta conține „texte mai puțin cunoscute” ale prolificului scriitor britanic, născut în 1916 în Țara Galilor din părinți norvegieni și decedat în 1990.