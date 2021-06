Netflix face minuni pentru sănătatea ta mintală: cea mai nouă producție interactivă este pentru binele tău

Netflix are deja mai multe producții interactive, un fel de jocuri video pe care le poți experimenta prin intermediul telecomenzii de la TV, dar cea mai nouă astfel de creație este o premieră din prisma tipului de divertisment oferit. Este destinat sănătății tale mintale.

”Headspace: Unwind you mind” (Spațiul mintal: Destinde-ți mintea) este un exercițiu sau o experiență de mindfulness sau meditație sub forma unor animații cât se poate de colorate. Această producție va fi realizată în colaborare cu cei de la Headspace, una dintre cele mai populare aplicații de meditație pentru telefoane mobile. Progrămelul cu pricina te ajută să te relaxezi, odihnești, meditezi, concentrezi și nu numai.

Pornind de la o premisă similară, Headspace: Unwind your mind este un show interactiv în care depinde de tine ce vrei să obții de la el. Încă de la început, poți alege dacă vrei să meditezi, să te relaxezi sau să adormi. Coloana sonoră va fi asigurată de co-fondatorul Headspace Andy Puddicombe. Acesta are o voce cât se poate de calmă, caldă și liniștitoare.

Comparativ cu ce mai găsești deja pe Netflix, este mai puțin interactiv decât jocuri precum Choose Your Own Adventure și mai puțin alert decât Bandersnatch. Pe de altă parte, este totuși ceva la care poți să revii de foarte multe ori, o afirmație pe care nu o poți asocia multor show-uri de pe Netflix.

În continuare, este important de reținut că un film de pe TV nu îți poate oferi tot ce găsești pe aplicația de mobil Headspace. Chiar și așa, Unwind your mind merită experimentat, pentru 10 minute sau pentru câteva ore. Dacă te fascinează subiectul meditației, te vei bucura să afli că Headspace mai are pe Netflix și Guide to Meditation, o colecție de 8 episoade de 20 de minute care te ajută să îmbrățișezi această practică pentru bine psihicului tău.