La ce să te uiți pe Netflix în luna iunie: super filme și titluri originale

Când calendarul arată data de întâi nu poate însemna decât un singur lucru: Netflix a refăcut stocurile de producții fresh, numai bune de un marathon. Luna aceasta, cei de la Netflix au umplut “rafturile” cu titluri originale și licențiate proaspete, ce te așteaptă cu povești pline de aventură, mister și umor.

Ce e nou pe Netflix în iunie

Așadar, pregătește-te de: Sweet Tooth, un serial bazat pe seria de reviste de benzi desenate de la DC semnată de Jeff Lemire, ce îi are ca producători executivi pe Jim Mickle, Beth Schwartz, Robert Downey Jr. și Susan Downey.

Apoi, Lupin: Partea 2, un nou sezon în care Assane (Omar Sy) trebuie să se gândească la un nou plan, chiar dacă asta înseamnă să se pună singur în pericol. Acesta nu mai este un joc. Încercând să se răzbune pe Hubert Pellegrini, Assane și-a distrus familia. Ajuns cu spatele la zid, trebuie să conceapă un nou plan, chiar dacă lucrul acesta îl va pune în pericol.

Cred că aștepți cu nerăbdare Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie: Partea 1 / Partea 2, o aventură plină de nostalgie, ce te trimite din vârful canapelei direct în Tokyo, printre florile de cireș. Când puterea întunecată acoperă Pământul după o eclipsă solară totală, luptătorii Sailor, răspândiți peste tot, trebuie să se reunească pentru a readuce lumina în lume.

Pe lângă acestea, ne mai întâlnim și cu: Elite: Sezonul 4, The A List: Sezonul 2, The Gift: Sezonul 3, Katla, Awake, Prime Time, Fatherhood, Good on paper, America: The Motion Picture, Breaking Boundaries: The Science of Our Planet, Human: The World Within, Unwind Your Mind, Eyes Wide Shut, Doctor Sleep, Five Feet Apart, Gran Torino și Mo.

Mai rămâne doar să apeși butonul de play. Lista completă de titluri care vin luna următoare o poți vedea chiar aici.