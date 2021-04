Netflix duce recomandările de filme și seriale la un alt nivel cu Play Something, un fel de Shuffle pentru video

Cu o librărie de filme și seriale aparent infinită, poate părea foarte dificil, dacă nu imposibil, să alegi ceva nou de văzut pe Netflix. Creatorii serviciului au găsit o soluție la această problemă prin intermediul funcției Play Something.

Pe vremea când foloseai un iPod sau un CD Player, butonul Shuffle îți reda în mod aleatoriu noi piese din lista sau librăria ta de conținut. Acum, un mecanism similar a fost introdus pe Netflix. Deși are alt nume decât bătrânul Shuffle, opțiunea intitulată Play Something are totuși aceeași icoană pe care o știi și o cunoști.

Aceasta este doar cea mai recentă soluție a companiei de streaming de a te ajuta să navighezi mai ușor prin liste incomensurabile de recomandări. Netflix se chinuie de mult timp să găsească o metodă prin care să te ajute să găsești filme și seriale noi. În acest scop, a modificat algoritmii de mai multe ori, a introdus listele cu Top 10 din teritoriu, a făcut chiar și experimente cu un bot care îți făcea recomandări pe baza stării tale de spirit și a afinităților personale.

Acum, poți ceda complet puterea gigantului și să începi să te uiți la ce crede Netflix că ți s-ar potrivi, în funcție de cei ai văzut în trecut, ce ai în lista de favorite și nu numai. În prima etapă, noua funcție Play Something va integrată doar în aplicația de streaming pentru televizoare, dar nu ar trebui să dureze foarte mult până când o vei găsi pe smartphone, tabletă sau orice alt gadget pe care îl folosești pentru filme și seriale.

În teorie, funcția ar trebui să meargă destul de bine, având în vedere că se află în teste cu un public limitat încă de anul trecut, pe vremea când se intitulat Shuffle Play. Pentru a profita de Play Something, intri în Netflix pe TV și ar trebuie să vezi un buton nou sub fotografia ta de profil. O să vezi același buton și în meniul principal de navigare din dreapta sau după al zecelea rând de recomandări din ecranul principal.