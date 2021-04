VIDEO Ce vezi nou pe Netflix în luna aprilie: lista completă a filmelor și serialelor

Luna aprilie se anunță una plină la Netflix. Iată ce vezi nou pe platformă.

Netflix a pregătit multe surprize pentru luna aprilie și totu-i pentru toate gusturile. Ai comedii cu eroi ca Thunder Force, dar și Shadow and Bone, o producție fantastică și încărcată cu magie, bazată pe romanele semnate de Leigh Bardugo.

Sexify e, de asemenea, cea mai nouă serie originală poloneză, iar povestea e simplă: trei prietene încearcă să creeze o aplicație despre sex.

Lista completă a filmelor și serialelor de pe Netflix din luna aprilie

Titluri originale:

1 APRILIE 2021

Magical Andes: Season 2 – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

Titlu localizat: Magia Anzilor: Sezonul 2

Traversând și unind șapte țări din America de Sud, Anzii oferă mereu noi peisaje, aventuri și povești, pe care ești invitat să le descoperi.

Prank Encounters: Season 2 – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Farse și orori: Sezonul 2

Gazda Gaten Matarazzo „trage sforile” noului sezon de farse elaborate cu de toate, de la case bântuite la cimitire străvechi. Aoleu!

Tersanjung the Movie – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Dragoste nepieritoare: Filmul

Yura, care a crescut într-un mediu agitat, se trezește prinsă într-un triunghi amoros cu doi prieteni și, concomitent, se confruntă cu o criză personală și financiară.

Worn Stories – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

Titlu localizat: Poveștile hainelor

În acest serial documentar amuzant și emoționant, oamenii spun poveștile neobișnuite și fascinante ale obiectelor vestimentare semnificative pe care le dețin.

2 APRILIE 2021

Concrete Cowboy – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Cowboy de asfalt

Trimis să stea pe perioada verii cu tatăl său, de care s-a înstrăinat, un adolescent rebel este primit într-o comunitate unită de cowboy de culoare din Philadelphia.

Just Say Yes – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Hai, spune DA

Lotte, o romantică incurabilă, se trezește că viața și planurile pentru nunta perfectă îi sunt date peste cap de logodna surorii sale egocentrice.

Madame Claude – FILM NETFLIX

În Parisul anilor ’60, influența lui Madame Claude depășește sfera prostituției, dar o tânără bogată amenință să schimbe totul.

Sky High – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Atinge cerul

După ce se îndrăgostește de Estrella, Ángel, un mecanic din suburbiile Madridului, pătrunde în lumea spărgătorilor și devine ținta unui detectiv neobosit.

The Serpent – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Șarpele

În anii ’70, nemilosul criminal Charles Sobhraj urmărește călători care explorează traseul numit „hippie trail” din Asia de Sud. Bazat pe fapte reale șocante.

5 APRILIE 2021

Family Reunion: Part 3 – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Titlu localizat: Familia McKellan: Partea 3

Poate că familia McKellan nu stă bine cu banii, dar are dragoste din belșug, care o va ajuta în acest sezon să treacă prin suferință, pierdere și greutăți de tot felul.

6 APRILIE 2021

The Last Kids on Earth: Happy Apocalypse to You – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Titlu localizat: Ultimii copii de pe Pământ: Apocalipsa să trăiască!

Ajută-i pe Jack și pe prietenii săi care se luptă cu monștrii să rămână în viață și să se distreze, într-o aventură interactivă din seria „The Last Kids on Earth”!

7 APRILIE 2021

Dolly Parton: A MusiCares Tribute – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

Titlu localizat: Dolly Parton: Un tribut MusiCares

Într-o seară marcată de muzică și presărată cu amintiri, interpreți celebri o sărbătoresc pe Dolly Parton, care este desemnată MusiCares Person of the Year.

Snabba Cash – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Câștig facil: Serialul

O femeie de afaceri tenace, un mafiot fermecător și un adolescent cu probleme își intersectează drumurile în goana disperată și sinistră după bani.

The Big Day: Collection 2 – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Nunți ca-n povești: Colecția 2

Tradiția merge mână în mână cu valorile contemporane și, desigur, cu ținutele de lux, în șase nunți indiene de o opulență extremă.

The Wedding Coach – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Profa de nunți

Fosta mireasă și comediana pe viață, Jamie Lee oferă ponturi și trucuri obraznice, dar practice, pentru porumbeii care au bătăi de cap cu planificarea nunții

This Is A Robbery: The World’s Biggest Art Heist – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

Titlu localizat: Cel mai mare jaf de obiecte de artă din istorie

În 1990, doi bărbați deghizați în polițiști pătrund într-un muzeu din Boston și fură opere de artă ce valorează o avere. Descoperă detaliile unui jaf curajos și celebru.

8 APRILIE 2021

The Way of the Househusband – ANIME NETFLIX

Titlu localizat: Viața unui casnic

După ce dispare din lumea subterană, legendarul yakuza Tatsu, supranumit Dragonul nemuritor, reapare în chip de soț casnic superdevotat.

9 APRILIE 2021

Have You Ever Seen Fireflies? – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Ai văzut vreodată licurici?

Rebelă și independentă, Gülseren este un copil-minune care se luptă cu singurătatea, dragostea și pierderile pe fondul tulburărilor politice și al schimbărilor sociale.

Night in Paradise – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Noapte în paradis

Ascuns pe insula Jeju după o tragedie îngrozitoare, un mafiot nedreptățit și devenit țintă vie se apropie de o femeie stăpânită de propriii ei demoni.

Thunder Force – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Forța Tunetului

Două prietene din copilărie fac din nou echipă și devin supereroine după ce una dintre ele inventează o formulă care le oferă oamenilor obișnuiți puteri extraordinare.

12 APRILIE 2021

New Gods: Nezha Reborn – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Revenirea lui Nezha

Ne Zha este un curier obișnuit și fan al curselor cu motor, dar are și dușmani mai vechi, așa că trebuie să-și redescopere puterea de a-i proteja pe cei dragi.

13 APRILIE 2021

Mighty Express: Season 3 – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Titlu localizat: Mighty Express: Sezonul 3

Rapide, puternice și gata de și mai multe fapte eroice și cascadorii pe toată Valea Șinelor, trenurile Mighty Express sunt mereu pregătite să salveze situația!

My Love: Six Stories of True Love – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

Titlu localizat: Iubirea mea: Șase povești despre iubire adevărată

În aceste portrete înduioșătoare, filmate în decursul unui an întreg, șase cupluri din diferite părți ale lumii își împărtășesc dragostea de zeci de ani.

14 APRILIE 2021

Dad Stop Embarrassing Me! – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Tată, nu mă face de rușine!

Un tată singur, proprietarul unei companii de produse cosmetice, învață să fie părinte din mers, atunci când fiica lui, o adolescentă încăpățânată, se mută cu el.

Love and Monsters – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Dragoste și monștri

La șapte ani după ce a supraviețuit unei apocalipse provocate de monștri, adorabilul ghinionist Joel își părăsește buncărul subteran pentru a-și reîntâlni fosta iubită.

The Circle: Season 2 – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: The Circle: Statele Unite: Sezonul 2

Ești gata pentru și mai multe comploturi strategice? O nouă serie de aliați, inamici și trădători formează conexiuni și luptă pentru un substanțial premiu în bani.

The Soul – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Transfer de suflete

În timp ce investighează moartea unui om de afaceri, un procuror și soția sa descoperă o serie de secrete teribile și au parte de propria lor dramă pe viață și pe moarte.

Why Did You Kill Me? – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

Titlu localizat: De ce m-ai ucis?

O familie folosește rețelele sociale pentru a-i găsi pe ucigașii lui Crystal Theobald, ucisă la numai 24 de ani, iar granița dintre dreptate și răzbunare devine difuz

15 APRILIE 2021

Hello, Me! – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Îmi pare bine să mă cunosc

Amărâtă și fără succes, o femeie simte că și-a pierdut scânteia. Asta până când varianta ei mai tânără apare în fața ușii și îi cere să-și schimbe viața.

Ride or Die – FILM NETFLIX

Titlu localizat: La bine și la greu

Rei o ajută pe femeia pe care o iubește de ani de zile să scape de soțul ei tiranic. În timp ce se află pe fugă, sentimentele dintre ele devin extrem de intense.

Sisyphus – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Sisif

n urma unui incident misterios, un inginer genial descoperă secrete periculoase și întâlnește o femeie din viitor, venită să-l caute.

16 APRILIE 2021

Ajeeb Daastaans – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Povești neobișnuite

Patru scurtmetraje explorează modul surprinzător în care catalizatori neașteptați pot răscoli emoțiile inconfortabile care mocnesc în cadrul relațiilor deja deteriorate.

Arlo the Alligator Boy – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Titlu localizat: Arlo, băiatul-aligator

Pentru a-și găsi tatăl, Arlo își părăsește plin de optimism casa din Sud și ajunge la New York, făcându-și prieteni și evitând capcanele de pe drum.

Fast & Furious Spy Racers: Season 4: Mexico – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Titlu localizat: Furios și iute: Cursa spionilor: Sezonul 4: Mexic

După ce spionilor li se înscenează o infracțiune pe care nu au comis-o, aceștia fug în Mexic pentru a-și dovedi nevinovăția și a scoate la lumină un nou plan diabolic.

Into the Beat – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Into the Beat: Inima-ți dansează

O balerină adolescentă descoperă din întâmplare hip-hopul și se confruntă cu o dilemă imposibilă: să calce pe urmele părinților sau să-și urmeze noua pasiune?

Why Are You Like This – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: De ce ești așa?

În această satiră despre generația Y din Melbourne, trei buni prieteni muncesc, se distrează, își afirmă identitatea politică și au parte de nopți nebune și întâlniri.

19 APRILIE 2021

Luis Miguel – The Series: Season 2 – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Luis Miguel: Serialul: Sezonul 2

Ajuns pe culmile carierei, Luis Miguel are probleme în familie și se confruntă cu o serie de trădări, revelații sfâșietoare și cu o pierdere devastatoare.

20 APRILIE 2021

Izzy’s Koala World: Season 2 – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Titlu localizat: Izzy în lumea ursuleților koala: Sezonul 2

Dacă un ursuleț koala are nevoie de ajutor, Izzy Bee și familia ei sunt gata de acțiune. Cum incendiile fac ravagii în Australia, grija lor este mai necesară ca oricând!

21 APRILIE 2021

Zero – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Un adolescent timid care are puterea extraordinară de a deveni invizibil se luptă să-și apere cartierul sărac din care, de fapt, ar dori să scape pentru a-și urma visul.

22 APRILIE 2021

Life in Colour with David Attenborough – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Viața în culori, cu David Attenborough

Folosind o tehnologie inovativă și o nouă perspectivă, acest documentar explorează natura și animalele care se folosesc de culoare pentru a supraviețui în sălbăticie.

Stowaway – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Pasagerul clandestin

Trei oameni plecați într-o misiune spre Marte trebuie să facă o alegere imposibilă atunci când un pasager clandestin pune în pericol viețile tuturor celor de pe navă.

23 APRILIE 2021

Shadow and Bone – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Forțe întunecate se unesc împotriva cartografei orfane Alina Starkov, care dezlănțuie o putere extraordinară, capabilă să schimbe soarta lumii ei sfâșiate de război.

Tell Me When – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Spune-mi când…

Deși e obsedat de muncă, Will lasă viața monotonă din L.A. pentru a îndeplini ultima dorință a bunicului său: să viziteze Ciudad de México și să se îndrăgostească.

27 APRILIE 2021

Go! Go! Cory Carson: Season 4 – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Titlu localizat: Tit-Tit! Matei Mașinescu: Sezonul 4

Fie că își ajută vechii prieteni, fie că își face alții noi împreună cu surioara lui pe nume Chrissy, Matei este mereu în mișcare și gata de noi aventuri!

Fatma – FILM NETFLIX

28 APRILIE 2021

Headspace Guide to Sleep – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

Titlu localizat: Ghidul Headspace pentru somn

Acest serial explică elementele de bază legate de somn, printre care adormitul, insomnia și visatul, fiecare episod oferind și câte un moment de meditație de relaxare.

Sexify – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Lucrând la crearea unei aplicații pentru sex, o tânără și prietenele sale au prilejul de a explora universul intimității și de a se autodescoperi.

29 APRILIE 2021

Things Heard & Seen – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Cele auzite și văzute

Un cuplu din Manhattan se mută într-un cătun din Hudson Valley și descoperă că în căsnicia lor pătrunde un întuneric teribil, comparabil cu istoria noii lor case.

Yasuke – ANIME NETFLIX

A venit din Africa. A luptat alături de un puternic domnitor feudal în Japonia secolului al XVI-lea. I se spunea „samuraiul negru” și povestea sa a devenit o legendă.

30 APRILIE 2021

And Tomorrow the Entire World – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Iar mâine, lumea întreagă

O studentă la drept se alătură unei grupări antifasciste și se trezește prinsă în situații tot mai periculoase, fiind atrasă din ce în ce mai mult de violență.

Pet Stars – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Animăluțe celebre

Datorită managerilor lor, animăluțe răsfățate și stăpânii lor obțin bani și faimă pe rețelele de socializare la un nivel rezervat, de regulă, numai oamenilor celebri.

The Innocent – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Nevinovat

O omucidere involuntară împinge un bărbat pe un drum întunecat, plin de intrigi și crime. Când tocmai întâlnise dragostea și libertatea, un apel redeclanșează coșmarul.

The Mitchells vs. The Machines – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Titlu localizat: Familia Mitchell împotriva roboţilor

În această comedie animată, membrii familiei Mitchell pornesc la drum și, atunci când dispozitivele lor decid să cucerească lumea, se trezesc în război cu roboții.

The Unremarkable Juanquini: Season 2 – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Mediocrul și întru nimic remarcabilul Juanqini: Sezonul 2

Familiile Morales și Orduz se află sub același acoperiș și sunt într-o situație dificilă. Însă, oriunde s-ar ascunde, căpitanul González este pe urmele lor.

ÎN CURÂND

Searching For Sheela – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

Titlu localizat: Sălbăticie: Pe urmele Sheelei

Jurnaliștii și fanii o așteaptă pe Ma Anand Sheela, faimoasa fostă purtătoare de cuvânt a comunității lui Rajneesh, care revine în India pentru o serie de interviuri.

The Disciple – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Discipolul

Un interpret de muzică clasică aspiră să ajungă la un nivel care pare de neatins, dar în ciuda eforturilor și sacrificiilor, ajunge la o criză existențială

Titluri Licențiate Netflix România

1 APRILIE 2021

47 Ronin

A Million Ways to Die in the West

All Is Lost

Alleycats

Barbie Princess Adventure

Batman

Batman v Superman: Dawn of Justice

Blackhat

Blue Streak

Career Opportunities

Cat Run 2

Chinese Zodiac

Continental Divide

Darkman II: The Return of Durant

Death Becomes Her

Dragonheart 3: The Sorcerer

Everest

Fortress of Skulls

God Calling

Hot Fuzz

How to Train Your Dragon: The Hidden World

In the Name of the Father

Insidious: Chapter 3

Jarhead 2: Field of Fire

Junior

Liar Liar

Lorenzo’s Oil

Magic Mike XXL

Mary, Queen of Scots

Meru

My Spy

Passengers

Resident Evil: The Final Chapter

Ronaldo

Schindler’s List

Secrets of Great British Castles: Season 1

Seed of Chucky

Seven Souls in the Skull Castle: Season Bird

Seven Souls in the Skull Castle: Season Flower

Shrek

Shrek 2

Shrek the Musical

Sleepers

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Spirit: Stallion of the Cimarron

Steve Jobs

Straight Outta Compton

Streets of Fire

Talking Tom and Friends: Season 1

The Amazing Spider-Man

The Big Lebowski

The Fugitive

The Game

The Karate Kid Part II

The Lost World: Jurassic Park

The Secret Garden

The Shallows

The Strangers

Trainwreck

Troy

Unforgettable

Village of the Damned

Xanadu

2 APRILIE 2021

Dora and the Lost City of Gold

The Flash: Season 7

4 APRILIE 2021

The Blacklist: Season 8

5 APRILIE 2021

Coded Bias

Spirit Riding Free: Season 5

Spirit Riding Free: Season 6

Spirit Riding Free: Season 7

Spirit Riding Free: Season 8

6 APRILIE 2021

Escape Room

Men on a Mission: 2021

7 APRILIE 2021

Anonymous Venetian

Ferdinand The 1St King Of Naples

Lazzarella

Neo’s Mistress

Nobody’s Children

Poor Girls, Pretty Girls

Rugantino

The Bloodstained Butterfly

The Kid From Naples

8 APRILIE 2021

Story of Kale: When Someone’s in Love

11 APRILIE 2021

Don’t be the First one: 2021

13 APRILIE 2021

It Chapter Two

Men on a Mission: 2021

15 APRILIE 2021

Exterminator: Ready to Roll

Maya the Bee: The Honey Games

The Real Housewives of Beverly Hills: Season 3

The Real Housewives of Beverly Hills: Season 4

18 APRILIE 2021

The Blacklist: Season 8

20 APRILIE 2021

Men on a Mission: 2021

23 APRILIE 2021

Heroes: Silence and Rock & Roll

You Know Him

25 APRILIE 2021

Don’t be the First one: 2021

The Blacklist: Season 8

27 APRILIE 2021

If Beale Street Could Talk

Men on a Mission: 2021

28 APRILIE 2021

Us

29 APRILIE 2021

Joker