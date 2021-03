10 filme pe care să le vezi înainte să dispară de pe Netflix

În contextul pandemiei, Netflix a profitat din plin de această situație. Recent, platforma de streaming a reușit să depășească pragul de două sute de milioane de abonați la nivel mondial.

Ceremonia de decernare a premiilor Oscar de anul trecut a fost unul dintre ultimele mari evenimente televizate înainte ca lumea să se închidă. S-ar putea să îți amintești că Bong Joon-ho a câștigat premiul pentru cel mai bun regizor pentru filmul “Parasite”, care a câștigat și cel mai bun film.

“Parasite” este un film cu adevărat incredibil și a meritat fiecare premiu câștigat, dar dacă nu ești familiarizat cu restul filmografiei extinse a lui Bong Joon-ho, ai pierdut câteva filme foarte bune. Una dintre aceste filme prețioase este “Snowpiercer”, plin de acțiune și, deși împărtășește unele teme comune cu “Parasite”, este un tip de film complet diferit.

N-o să mai vezi aceste filme pe Netflix din aprilie

Acesta este scos de pe Netflix la sfârșitul lunii aprilie, așa că, dacă nu l-ai văzut încă, asigură-te că îl adaugi în lista ta de vizionare. De asemenea, mai sunt și alte filme care merită văzute, pentru că n-o să mai ai ocazia de luna următoare.

Apropo de blockbuster-urile pline de acțiune, “I Am Legend” pleacă și el luna viitoare. Este posibil ca acest film cu zombie al lui Will Smith să nu fie cea mai bună operă a sa, dar este o călătorie palpitantă și este legat cumva de contextul actual. “Django Unchained” este încă un film care părăsește Netflix, așa că, dacă cauți mai multe comentarii sociale și mai multă violență după “Snowpiercer” și “I Am Legend”, ai putea să vizionezi capodopera lui Quentin Tarantino.

Iată cele mai bune zece filme și emisiuni de care Netflix se va descotorosi de luna viitoare și data la care nu vor mai fi disponibile. Dacă nu le vezi înainte de aceste date, este posibil să nu le mai vezi deloc pe Netflix:

Eddie Murphy: Delirious | 14 aprilie

The Last Resort | 20 aprilie

The Great British Baking Show: Masterclass: Seasons 1-3 | 21 aprilie

Django Unchained | 24 aprilie

The Sapphires | 26 aprilie

Blackfish | 30 aprilie

I Am Legend | 30 aprilie

Platoon | 30 aprilie

Runaway Bride | 30 aprilie

Snowpiercer | 30 aprilie