Neo QLED, partenerul ideal pentru pasionații de filme și divertisment – top 5 funcții dintr-un Samsung de top

În 2017, Samsung a început să atragă atenția la nivel global cu familia sa de TV-uri QLED. Ecranele au fost create in-house de gigantul sud-coreean, iar în 2021 au beneficiat de cel mai mare upgrade tehnologic sub forma remarcabilului Neo QLED.

Dacă privești piața de TV-uri la nivel superficial, ai fi tentat să crezi că nu are nicio noimă ambiția producătorilor de a lansa modele noi în fiecare an. În final, nici telefonul nu ți-l schimbi în fiecare an, de ce ai face-o cu televizorul. Explicația vine de la faptul că salturile revoluționare de tehnologie se petrec în pași mici. Cu alte cuvinte, am avut vreo patru generații succesive de QLED pentru ca în 2021 să avem parte de acest Neo QLED, adevăratul concurent pentru OLED-urile de top de la alte branduri.

Deși voi insista mai jos pe particularitățile care face aceste televizoare semnificativ mai bune decât creațiile anterioare de la Samsung, fascinant este nivelul de ambiție și sumele extraordinare de bani investite într-o alternativă la OLED care te lasă cu gura căscată. Poate sună ciudat, dar nu ai cum să spui TV de top în 2021 fără să te gândești la Organic Light Emitting Diode și, deși sud coreenii își produceau propriile OLED-uri pentru cele mai bune smartphone-uri din lume, au fost încrezători că pot crea un ecran și mai impresionant dedicat diagonalelor exagerate pe care am ajuns să le asociem cu TV-urile din sufragerie.

În mod evident, ca să înțelegi perfect particularitățile futuriste ale acestor TV-uri și motivul pentru care reprezintă o investiție fabuloasă pe termen lung, ține de specificațiile tehnice. Ca să le apreciezi însă la un nivel vizual, auditiv sau de calitate a construcției, este suficient să te apropii de unul, să-l privești din toate unghiurile și să pornești un clip a cărui amintire este incredibil de vie pentru tine. Genul de clip care știi cum trebuie să arate și care știi că te ambiționează să-ți schimbi televizorul.

În cazul meu particular, este vorba de trailerul la TENET, cel mai nou film al lui Christopher Nolan și unul care, în aparență, nu-ți exploatează la maxim abilitățile TV-ului. Nu este încărcat de culori agresive, nu sunt 2000 de nuanțe de roșu într-un cadru și nici nu are vreo secvență în jungla amazoniană, ca să-ți aducă aminte de documentarele lui David Attenborough. În realitate însă, detaliile ascunse în secvențele întunecate, aproape monocrome, urmăririle de mașini care îți taie respirațiile, exploziile care vin de nicăieri, acelea strălucesc pe Samsung Neo QLED.

În final, un televizor bun trebuie să fie despre consumul de divertisment, în toate formele sale, la cea mai bună calitate. Trebuie să te transpună într-un univers alternativ, indiferent dacă ai stins sau nu lumina în cameră, dacă ai sau nu un sistem audio de top, dacă te uiți la el de la doi metri sau de la cinci. În opinia mea, cel mai nou televizor de top de la Samsung bifează are aceste atuuri și alte câteva pe care le voi detalia mai jos într-un top 5.

1. Quantum Dot sau secretul culorilor vii și luminoase care ”te lovesc”

Suntem înconjurați de ecrane de calitate din ce în ce mai bună. De la telefon la tabletă sau laptop, calitatea experienței vizuale a generat noi standarde de performanță în mentalul colectiv. Cu toate acestea, cea mai recentă implementare a tehnologiei Quantum Dot de la Samsung depășește acele standarde pe care ți le-ai format în minte și îți amplifică sentimentul că privești un televizor scump care își justifică banii.

Cu toții știm că un gadget ”scump” nu este doar despre preț, ci despre senzația pe care ți-o dă în utilizare, despre modul superlativ în care își justifică valoarea de achiziție. Când pornești un Neo QLED cu conținutul potrivit, înțelegi cu ochii tăi progresul tehnologic al ultimilor 20 de ani de la LCD, la LED, QLED și Neo QLED

2. Mini LED sau esențele tari vin în sticluțe mici, chiar și la TV-uri

Ca să înțelegi ce înseamnă mini LED, trebuie să ai în vedere cum funcționează un LCD tradițional. Ai un panou cu un număr fabulos de pixeli care găzduiește o imagine, precum o pânză. Tot ca o pânză, pentru a vedea acea imagine cum se cuvine, ai nevoie de o sursă bună de iluminare. Problema este că, dacă ai o singură sursă de iluminare, precum lampa unui proiector, nu vei avea niciodată un negru absolut, pentru că lampa cu pricina trebuie să proiecteze atât lumini puternice, cât și culori întunecat. Mini LED rezolvă problema asta cu zeci sau sute de mii de surse de iluminare aflate în spatele unui QLED pentru a lumina individual fiecare milimetru din ecran.

Doar așa, vezi artificii care te fac să crezi că te uiți pe geam într-o noapte de revelion, când, de fapt, senzația de noapte este dată de negrul perfect, profund, autentic de lângă strălucirea artificiilor. Dacă vrei să asociezi o valoare numerică relatării de mai sus, gândește-te că sursele de iluminare dintr-un Quantum Mini LED, cum l-au numit cei de la Samsung, sunt de 40 de ori mai mici decât cele utilizate într-un QLED de top din 2020, iar acea diferență se reflectă într-un contrast puternic, culori autentice, negru încărcat de detalii și o certificare ce atestă acele abilități, HDR 10+. De unghiuri de vizibilitate, nici nu mai discutăm, sunt impecabile. De oriunde te-ai uita, nu vezi fluctuații de culoare, luminozitate, contrast pe întreaga suprafață a panoului.

3. Neo Quantum Processor sau creierul indispensabil al întregii afaceri

Televizoarele inteligente au devenit omniprezente în viața noastră de aproape un deceniu. În tot acest timp, la interior, au devenit din ce în ce mai similare cu niște PC-uri de top, iar noua familie de TV-uri Neo QLED de la Samsung nu este o excepție de la regulă. Din acest motiv, un procesor rapid, capabil și cu o doză semnificativă de inteligență artificială este o condiție fără de care nu se poate trăi în 2021

Disponibil în două variante, Neo Quantum Processor 4K sau 8K, în funcție de rezoluția nativă a TV-ului pe care ți-l cumperi, acest ”creier” este responsabil de creșterea artificială a rezoluției într-o manieră uimitor de credibilă. Cu alte cuvinte, chiar dacă te vei uita la un film Full HD de pe HBO Go pe noul tău QN900A cu Neo QLED și rezoluție nativă 8K, un algoritm de inteligență artificială și un set stufos de rețele neurale se vor asigura nu doar că nu vei vedea vreodată un pixel aiurea pe ecran, dar că episodul tău preferat parcă a fost filmat la această rezoluție extraordinară de 7680 x 4320 pixeli.

Ca referință, conținutul afișat pe ecran este analizat cadru cu cadru, sunt făcute constant milioane de calcule, doar ca tu să fii convins în orice moment că filmul tău favorit se vede mai bine decât ți l-ai adus aminte vreodată.

4. Sunetul este jumătate din experiență, iar acesta este mai deștept ca niciodată

Când vezi un televizor de aproximativ 2,5 centimetri în cel mai gros punct al său, te aștepți să faci niște compromisuri semnificative pe partea de calitate audio. În timp ce experiența video poate fi amplificată prin avansuri tehnologice, sunetul tinde la un moment dat să fie limitat de legile fizice. Ai crede că ai nevoie de niște incinte acustice masive pentru un sunet puternic, detaliat și o spațialitate pe care o asociezi doar cu un sistem audio ce a implicat împânzirea camerei de boxe. Cu două tehnologii proprietare, Samsung ți le oferă pe toate acestea.

Object Tracking Sound + sau OTS+ (Sunet ce urmărește obiecte) utilizează un algoritm de inteligență artificială pentru a estima cu precizie elvețiană, de la cadru la cadru, direcția din care trebuie să vină sunetul, în raport cu mișcare obiectelor afișate pe ecran, pentru a-ți amplifica realismul și a te transpune în mijlocul acțiunii. În acest fel, anumite modele de TV-uri Neo QLED pot simula credibil experiența audio a unui sistem de tip 4.2.2 canale.

Pentru ca OTS+ să-și facă treaba cum trebuie, o sumedenie de senzori de la baza TV-ului calibrează experiența audio oferită de TV în funcție de spațiul în care l-ai instalat. Practic, măsoară distanța de la TV la podea sau la perete pentru a ști exact cum să-ți ”împingă” sunetele prin casă. Cuantifică volumul de sunete reflectate, ecoul și ajunge să absoarbă sunete sau să amplifice anumite frecvențe pentru ca momentele tale de divertisment să fie fără cusur.

5. Tizen sau experiența smart de a te uita la TV doar la ce te interesează

Fiecare Neo QLED vine cu o serie stufoasă de particularități software care te fac să uiți de televiziunea tradițională și te ajută să ajungi rapid la ceea ce te interesează, indiferent dacă este vorba de un clip al formației preferate de pe YouTube sau de cel mai recent serial de pe Netflix, HBO, PrimeVideo, Disney+, Apple TV+ și nu numai. Dacă ești amator de conținut de actualitate agregat într-un singur loc, îl găsești pe serviciul de streaming gratuit Samsung TV Plus. Acesta din urmă are și un buton dedicat pe telecomandă.

Dacă tot ești abonat la o sumedenie de servicii de streaming, toate sunt agregate împreună cu filmele și serialele tale preferate în Universal Guide, o interfață simplă și prietenoasă din care poți sări rapid la ce te interesează de pe Amazon Prime Video, Hulu, Apple TV, Google Play Movies & TV, UKTV Play, Redbull TV, DAZN, ARD, ZDF, Dplay, SonyLiv, Zee5 și multe altele servicii care vor deveni compatibile ulterior.

În ceea ce privește interacțiunea cu conținutul tău preferat, nu merită neglijată nici telecomanda futuristă dotată cu panouri solare care se poate încărca de la lumina ambientală din casă, de la soare sau prin USB. Astfel, nu vei mai arunca baterii la fiecare câteva luni și vei avea acces rapid la asistentul tău virtual preferat, indiferent dacă ești fan Google Assistant, Alexa sau Bixby. Apeși pe butonul cu microfon de pe telecomandă pentru a-l activa pe cel care te încântă și îți stingi becurile inteligente din casă, obții informații despre vremea probabilă sau dai pe Pro TV. Posibilitățile sunt în mod autentic nelimitate.

Cam așa trebuie să fie un televizor în 2021

Una peste alta, dacă schimbarea televizorului nu a mai fost o prioritate pentru tine de mulți ani, Neo QLED ilustrează perfect saltul tehnologic pe care l-ai așteptat pentru a ajunge la concluzia că se justifică un upgrade. E frumos, deștept și ”devreme acasă”. Incredibil de subțire, rezultatul unei combinații impresionante de materiale premium și tehnologii de top, acesta este un gadget modern, un TV pentru noua generație de utilizatori. Este dispozitivul care își depășește cu prisosință condiția de televizor tradițional prin funcțiile Smart disponibile, dar care îndeplinește cu brio sarcinile pe care i le asociezi pe parcursul zilei. Singura constantă ține de efortul pe care Neo QLED îl face în fiecare moment pentru a-ți oferi o experiență audio și video care te face să zâmbești de entuziasm că-l ai în casă.