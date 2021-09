Morgan Freeman, Al Pacino și alte nume mari de la Hollywood, într-un film noir inedit: când se lansează

Mari nume de la Hollywood, precum Morgan Freeman, Al Pacino, Helen Mirren şi Danny DeVito vor juca într-un film noir foarte așteptat. „Sniff” va fi o reinventare rafinată a filmului noir.

Filmul este regizat de Taylor Hackford, care a fost premiat cu Oscar pentru „Ray”. Lungmetrajul îl are în centru pe detectivul Joe Mulwray (jucat de Morgan Freeman) şi pe partenerul lui, William Keys (Danny DeVito), care investighează o comunitate exclusivistă de pensionari, după ce doi rezidenţi au murit în circumstanţe misterioase, conform Hotnews.

Nume mari de la Hollywood, într-un film noir

Ce porneşte ca un caz obişnuit se transformă într-unul straniu, detectivii descoperind o lume interlopă condusă de seniorul Harvey Stride (Al Pacino) şi executanta lui The Spider (Helen Mirren).

Scenariul este scris de Tom Grey. Adam Goodman şi Matt Skiena vor produce lungmetrajul prin Dichotomy Creative Group împreună cu Hackford şi compania sa Anvil Films.

„Am fost întotdeauna un mare fan al filmului noir, dar nu am făcut unul cu adevărat, deși am făcut Against All Odds”, a spus Hackford. „Acesta a fost un remake al filmului Out of the Past, care este unul dintre cele mai bune filme noir din istorie. Adam și Matt Skiena mi-au trimis scenariul și am fost încântat. Întreg conceptul de a stabili un film noir într-o comunitate de lux de pensionari este unul interesant. Natura filmului noir este reprezentată de povestea întunecată, dar și de personajele incredibil de întortocheate”.

Leonadro di Caprio și Jenifer Lawrence într-o nouă producție provocatoare

Alte nume importante ale cinematografiei, altă nouă producție. Leonadro di Caprio și Jennifer Lawrence vor juca în noua distribuție a regizorului Adam McKay. Un film provocator care te va ține cu sufletul la gură.

Este povestea a doi astronomi, nu foarte cunoscuți, care trebuie să avertizeze lumea cu privire la un dezastru care îi așteaptă. O cometă va lovi planeta noastră și o va distruge.