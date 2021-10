Minatul de Bitcoin, mai facil ca niciodată: ”îl bagi în priză” și curg banii

La momentul de față, minatul de Bitcoin sau alte criptomonede implică un volum semnificativ de cunoștințe tehnice și investiții fabuloase. Soluția la această problemă vine de la Jack Dorsey, cofondatorul Twitter și CEO-ul Square.

Printr-un set de postări pe Twitter, CEO-ul Jack Dorsey a oferit câteva detalii despre modul în care își propune el să revoluționeze minatul de criptomonede, folosind procesoare proprii și o platformă software open source.

Conform spuselor lui Jack Dorsey, Square are în vedere construcția unui sistem pentru minat Bitcoin, cu procesoare proprii și software open source, pentru utilizatori casnici și afaceri din fiecare colț al lumi. Oficialul a insistat asupra faptului că abordare acestei probleme va fi similară cu cea din spatele portofelului hardware anunțat de Square la începutul verii.

Dacă nu era evident, Dorsey a insistat asupra faptului că cea mai mare piedică în materializarea unei astfel de inițiative are legătură cu realizarea de cipuri proprii. Respectivul proces este foarte scump, pe lângă faptul reprezintă un teritoriu complet nou pentru compania de plăți pe care o reprezintă. Chiar și așa, ideea există, iar Dorsey continuă să fie în continuare un susținător vocal al Bitcoin.

”Minatul trebuie să fie mai eficient”, a insistat CEO-ul și cofondatorul Twitter. ”Orientarea către utilizarea de energie curată, într-o manieră eficientă, este grozavă pentru economia, impactul și scalabilitatea Bitcoin. Energia este o problemă la nivel de sistem care necesită inovație în domeniul siliciului, software-ului și integrării”, a adăugat el.

Deși ideea este bună și ar aduce minatul în casele multor oameni, Dorsey nu a făcut publice prea multe detalii despre modul în care sistemul de minat ar funcționa în realitate. Scopul final este însă transformarea minatului de Bitcoin într-o activitatea mai accesibilă, eficientă și cu un impact mai mic asupra mediului.

3/Silicon design is too concentrated into a few companies. This means supply is likely overly constrained. Silicon development is very expensive, requires long term investment, and is best coupled tightly with software and system design. Why aren’t more companies doing this work?

— jack⚡️ (@jack) October 15, 2021