Microsoft te ajută să-ți ții parole la un loc și să le găsești tot timpul: cum le primești când ai nevoie

Printr-o actualizare importantă adusă aplicației Authenticator, Microsoft a decis să-ți centralizeze parolele pe care le folosești în browserul Edge și să ți le ofere pe iPhone, Android și alte browsere de pe PC.

Microsoft Authenticator este un instrument foarte bun pentru autentificarea în doi pași pe o varietate de platforme online. Eu îl folosesc ca generator de coduri pentru conturile mele Microsoft, dar și pentru Instagram. Este destul de versatil. Cea mai recentă iterație a aplicației de mobil a devenit însă semnificativ mai utilă, mai ales dacă obișnuiești să-ți uiți deseori parolele la conturile tale online.

Aplicația Microsoft Authenticator funcționează acum ca un centralizator pentru parolele tale online ascunse în spatele contului tău Microsoft, același pe care îl folosești în Windows 10 și, implicit, în browserul Microsoft Edge.

Dacă ai optat pentru salvarea parolelor tale online pe serverele Microsoft, iar ca utilizator de Windows 10 este improbabil să nu o fi făcut, acestea îți vor fi disponibile acum și pe iOS sau Android, indiferent de browserul pe care îl folosești pe smartphone sau tabletă. Funcția de autocompletare funcționează cu o intervenție minimă din partea ta, cu condiția să te fi autentificat în instrumentul de mobil menționat mai sus și să te fi autentificat cu același nume de utilizator și parolă ca pe Windows 10.

Apropo de Windows, dacă alternezi între Microsoft Edge și Google Chrome, Microsoft a lansat și o extensie de Chrome care îți completează automat parolele din Edge în browserul Google. Ca un detaliu util, aceasta din urmă funcționează în două sensuri, iar dacă ți-au actualizat o parolă în Chrome, data viitoare, va fi completată în varianta corectă și Edge.

În cazul în care te încântă enorm mecanismul propus de Microsoft pentru centralizarea și completarea automată a parolelor tale online, aplicația Authenticator îți poate importa parolele din Chrome, din fișiere CSV sau din alte managere de parole.

