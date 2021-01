Microsoft intră în rând cu Sony: anunțul care va bucura toți gamerii

În urmă cu câteva zile, au început să circule pe internet zvonuri legate de mărirea prețului la abonamentul pentru Xbox Live. Microsoft nu doar că a revenit asupra deciziei, dar are și niște vești bune.

În timp ce PlayStation face legea când vine vorba de console tradiționale de gaming, Microsoft face eforturi supraomenești pentru a-și menține baza de utilizatori de Xbox. Din păcate, o comunicare greșită de acum câteva zile nu a avut deloc un impact pozitiv, iar acum, oficialii din Redmond revin asupra deciziei.

Microsoft a anunțat în mod oficial că se aliniază la o practică existentă de mult timp pe PlayStation. Utilizatorii unor jocuri de tip free-to-play precum Fortnite, Apex Legends sau Halo Infinite (care se lansează în 2021) nu vor mai fi nevoiți să aboneze la Xbox Live pentru a le juca pe internet. Astfel, consola devine o soluție semnificativ mai atrăgătoare pentru cei care nu au buzunare foarte adânci. Dacă ești fan Fortnite, sigur te va bucura această veste.

Ca referință, Microsoft anunțase că dublează prețul anual al unui abonament de Xbox Live Gold, un detaliu care nu a încântat pe nimeni, mai ales într-o pandemie globală care a lăsat foarte mulți oameni fără locuri de muncă sau i-a obligat să stea în casă.

În final, prețurile pentru Xbox Live Gold rămân neschimbate. Astfel, pentru posibilitatea de a-ți juca titlurile favorite online, cu excepția celor menționate mai sus, vei plăti 10 dolari pe lună, 25 de dolari pentru 3 luni, 40 de dolari pentru șase luni și 60 de dolari pentru 12 luni. În plus, acest abonament îți aduce unul sau două jocuri gratuite pe lună, pe care le poți adăuga în biblioteca ta virtuală.

To bring Xbox Live more in line with how we see the player at the center of their experience we will be removing Gold requirements for free-to-play games.

We’re starting work on that immediately and will have updates in the coming months. Details: https://t.co/tWomNAwmp9

— Xbox (@Xbox) January 23, 2021