Michael Dell și Steve Jobs ar fi putut schimba istoria computerelor. De ce a refuzat propunerea

Steve Jobs i-a făcut multe propuneri lui Michael Dell, de-a lungul timpului. Dacă deținătorul companiei Dell ar fi fost convins de avantajele afacerii, acum, istoria computerelor ar fi fost diferită.

Michael Dell l-a cunoscut pe Steve Jobs în 1980. La aceea vreme, fondatorul Apple avea doar 25 de ani, iar Dell, doar 15 ani. În 1993 Jobs a venit cu o propunere de business la Michael Dell, din partea companiei Next. Acesta nu a fost convins de propunerea făcută. Conceptul presupunea ca pe computerele personale să fie instalate sistemul de operare dezvoltat de Next, în loc de Microsoft Windows. Michael Dell a refuzat afacerea, deoarece, el considera că interesul clienților at fi fost zero. De asemenea, faptul că nu existau aplicații i s-a părut lui Dell o componentă foarte importantă.

Propunerea lui Steve Jobs

În anul 1997 Steve Jobs revine la Dell cu o propunere mai interesantă, de data asta din partea Apple. Astfel că, inițiativa era ca sistemul MacOS să ajungă pe desktop-urile Dell, iar compania să plătească drepturi de licențiere către Apple. De data asta, omului de afaceri i s-a părut interesant ca Dell să plătească companiei Apple o anumită sumă pentru fiecare PC vândut cu MacOS.

Doar că, inițiativa era mult mai complicată. Pentru a se proteja de faptul că computerele Dell sunt mult mai ieftine, Steve a propus ca pe acestea să fie instalate ambele sisteme de operare Mac OS și Windows. Astfel, fiecare client putea să aleagă ce sistem de operare dorește. De data asta, condiția inițială de a fi taxat pentru fiecare computer vândut, nu mai era ușor de acceptat.

Dell a fost amuzat de poveste, deoarece nu putea plăti milioane de dolari companiei Apple, pentru licențiere, ca apoi clienții să nu folosească sistemul lor de operare. De asemenea, o altă problemă era faptul că utilizatorii Dell nu ar fi avut nici o garanție că vor mai avea acces la actualizări peste 3,4 sau 5 ani, după ce înțelegerea ar fi fost parafată.