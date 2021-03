Mesaje confuze despre adeverința electronică verde: ”Nu va fi o condiție esențială pentru călătorie”

Comisarul european pentru Transporturi, Adina Vălean, spune că adeverința care facilitează libera circulație nu va fi condiția esențială pentru a putea călători. Mesajul este în opoziție cu comunicatul Comisiei Europene pe același subiect.

Pașaportul verde care atesta vaccinarea împotriva noului coronavirus s-a transformat ieri într-o adeverință electronică verde. Aceasta nu va fi însă dedicată doar celor vaccinați, ci și celor care s-au vindecat de coronavirus sau au un test negativ efectuat în urmă cu maxim 72 de ore. Potrivit Comisiei Europene, toți cetățenii – fie că au fost sau nu vaccinați – ar trebui să beneficieze de o adeverință electronică verde atunci când călătoresc în UE. Nu contează dacă optează să o aibă pe telefon, în format digital sau pe hârtie.

În jurul amiezii, când s-a publicat informarea de la Bruxelles pe marginea acestui subiect, lucrurile au fost clare. Comisarul european pentru Transporturi din partea României a decis însă să arunce o cantitate semnificativă de confuzie asupra subiectului. Adina Vălean a afirmat aseară că adeverința care facilitează libera circulație nu va fi o condiție esențială pentru a putea călători. ”Statele membre UE trebuie să ofere alternative”, este opinia ei. Un lucru este însă sigur, va fi finalizată până la 1 iunie 2021.

Într-o intervenție la Digi24, Adina Vălean a subliniat faptul că acesta nu este un pașaport, ci un document unic european, ”o dovadă pentru o situaţie în care un cetăţean al unui stat membru se poate afla”. „Și anume dacă are un vaccin făcut, dacă are un test PCR făcut sau a trecut prin boală și în consecință are o imunitate naturală. În momentul de față, cetățenii din România știu foarte bine că atunci când merg și fac vaccinul, primesc un certificat de vaccinare, sunt introduși într-o bază de date națională.

De asemenea, când fac un test PCR primesc o dovadă a rezultatului testului. Toate acestea, în România și în alte țări, arată complet diferit. Când cineva circulă dintr-un stat în altul există probleme de recunoaștere a acestor documente între statele membre. Prin acest regulament, Comisia propune astăzi (miercuri – n.r.) unificarea, standardizarea acestor certificate pentru a nu mai întâlni situații în care se solicită aceste documente la intrarea într-un stat european, iar dacă nu corespund, atunci acea persoană se poate regăsi în situația să fie întors din drum”, a explicat Adina Vălean la Digi24.

Deși comunicatul Comisiei Europene pe marginea noii adeverințe este clar, fiind obligatoriu pentru toată lumea care circulă în UE, Vălean a oferit altă perspectivă. „Nu va fi o condiție esențială pentru călătorie. Statele membre sunt obligate să ofere o alternativă. Se va supune unui alt fel de restricții pe care statul respectiv îl va cere”, a mai spus Adina Vălean.