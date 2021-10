Mașinile cu adevărat autonome, pe străzi: nu mai este doar un experiment

General Motors a dezvăluit cel mai avansat sistem de asistare a conducătorului până în prezent, numit Ultra Cruise.

Noua tehnologie va exista alături de sistemul său de asistență pentru șofer Super Cruise, versiunea Super urmând să rămână disponibilă pe vehiculele sale obișnuite și Ultra rezervată pentru modelele sale premium, a declarat gigantul american.

GM descrie Ultra Cruise drept „o tehnologie complet nouă, avansată de asistență a conducătorului auto și următorul pas semnificativ în călătoria companiei, pentru a-și permite obiectivul de a se produce zero accidente, zero emisii și zero congestie”, adăugând că șoferii vor putea călători „pe aproape fiecare drum, inclusiv pe străzile orașului, pe drumurile rurale pavate, chiar și pe autostrăzi. ”

Tehnologia viitorului

Ceea ce diferențiază Ultra Cruise de sistemele similare, precum BlueCruise de la Ford, este că Ultra este proiectat să funcționeze practic peste tot în SUA și Canada. La lansare, se așteaptă ca sistemul să funcționeze pe 3 milioane de kilometri de drumuri din America de Nord.

Montat deasupra sistemului de calcul Ultifi, anunțat recent de General Motors și folosind nenumărate camere optice, senzori radar și LiDAR, Ultra Cruise va schimba automat și la cerere banda, va vira la stânga și la dreapta, va respecta semnalele de trafic, va evita obstacole și chiar va putea parca pe alee rezidențiale. Alte îmbunătățiri ale sistemului vor fi livrate vehiculelor prin actualizări OTA. Pentru a evita accidentele în stil Tesla, compania va transfera sistemul Super Cruise de supraveghere a șoferului în noul sistem.

Producătorul cu sediul la Detroit a declarat că noul sistem va permite în cele din urmă conducerea autonomă „în 95% din toate scenariile de conducere … pe fiecare drum pavat din S.U.A. și Canada”.

Executivul GM, Doug Parks, a declarat că Ultra Cruise va oferi o „experiență de conducere hands-free din ușă în ușă”, o îmbunătățire semnificativă a Super Cruise, care se limitează în prezent la conducerea pe autostradă.