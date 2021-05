Maldive organizează prima licitație mondială de insule private

Dacă ți-ai dorit vreodată propria insulă privată, acum este momentul. Guvernul Maldivelor licitează contracte de închiriere pe o perioadă de 50 de ani, pentru 16 insule și grupuri de insule.

Totuși, cei interesați trebuie să știe că nu își pot face planuri de a transforma insulele in proprietăți private. Autoritățile de aici condiționează participarea la licitații de asumarea angajamentului din partea noilor proprietari, de a dezvolta stațiuni turistice.

Autoritățile locale speră ca această măsură să încurajeze turismul, să sporească investițiile în zonă și să atenueze impactul pandemiei de coronavirus.

Ofertanții care vor câștiga licitația au la dispoziție 36 de luni pentru a începe construcția proiectelor pentru care și-au asumat angajamentul.

„Cheltuiți cel puțin 250.000 de dolari ca investitor de acest gen și sunteți eligibil pentru o viză de rezident de cinci ani, astfel încât să puteți lucra din paradis pe termen lung”, le transmit autoritățile persoanelor interesate.

Important de menționat este că stațiunile nou construite trebuie să fie prietenoase cu mediul înconjurător. „Nu se pot construi clădiri deasupra înălțimii copacilor, iar suprafața construită [pe orice atol] este plafonată la 30 la sută”, a spus Ali Shinan, reprezentant al Ministerului Turismului.

Copacii nu pot fi doborâți în timpul construcției fără permisiunea scrisă a departamentului său – și dacă unul este distrus, trebuie să fie plantați doi în locul său.

De asemenea, infrastructura trebuie construită la cinci metri, spre interior de linia de vegetație pentru a păstra mediul existent.

Cum poți participa la prima licitație mondială de insule private

Dacă ești tentat să lansezi o ofertă, trebuie să știi că poți obține documentele necesare până pe 6 iunie 2021. . Ofertanții internaționali trebuie să plătească o taxă nerambursabilă de 3.250 dolari pentru a primi acea cerere și trebuie să plaseze oferte în locațiile lor preferate până la ora 10, ora locală, pe 10 iunie.

Vestea bună este că nu există limită minimă de preț, deci poți oferta oricât.

Maldivele se află în Oceanul Indian, în vârful ecuatorului. Țara se bucură de vreme caldă pe tot parcursul anului și de o temperatură medie constantă de 28 ° C. Temperaturile apei variază între 26 ° C – 29 ° C și, combinată cu abundența de pești tropicali, viața marină și bungalouri iconice peste apă, Maldivele sunt una dintre cele mai unice destinații de vacanță din lume!