Lovitura majoră pe piața de imobiliare: nu se mai aștepta nimeni la asta în 2021, probabil este de la pandemie

Deja de câțiva ani, România pare să fie un paradis al imobiliarelor. Nici măcar pandemia nu a dus la scăderea prețurilor, iar dezvoltatorii de imobiliare au trecut prin cea mai bună perioadă în materie de profit. Acum, situația s-a schimbat.

Spre surprinderea tuturor, prețul chiriilor a scăzut cu până la 10%, în timp ce proprietarii au devenit semnificativ mai flexibili. Chiar dacă numărul tranzacțiilor este în creștere atât pe piața rezidențială, cât și pe zona de office, a devenit evident că proprietarii nu mai țin atât de mult la preț, vor să miște banii și să-și vadă proprietățile ocupate.

La capitolul vânzări, prețurile se află acum la prețuri peste media premergătoare pandemiei de Covid-19. Un apartament cu 2-3 camere, în zonele mai dezvoltate ale României, se vinde acum cu aproximativ 100.000 de euro.

Ce s-a întâmplat cu apartamentele din România

„Piața imobiliară și-a continuat creșterea și în semestrul al doilea. Preferințele clienților din portofoliu au fost apartamentele cu 2 și 3 camere, unde am tranzacționat, în ultimele săptămâni, peste 10 unități. Majoritatea caută suprafețe mai mari decât cele actuale în care locuiesc și, bineînțeles, se orientează cu precădere spre acele proprietăți care dispun de balcoane sau terase, acestea devenind un criteriu definitoriu în opțiunile clienților. Bugetul mediu alocat pentru o proprietate s-a situat la circa 100.000 euro, prețul fiind într-un continuu trend crescător”, a declarat Oscar Răceanu, Head of Residential Division în cadrul 24REAL.

În ceea ce privește perioada de tranzacționare, de la postarea anunțului și până la vânzarea, trec în medie între 2 săptămâni și 2 luni, în funcție de preț și zonă. Complexitatea obținerii actelor este de asemenea un criteriu care poate influența finalizarea procedurilor. Pe de altă parte, avem și recorduri. Cea mai rapidă tranzacție s-a finalizat în doar 96 de ore.

„Avem listate imobile cu prețuri cuprinse între 50.000 și 200.000 de euro care sunt cele mai căutate din portofoliul nostru și care au un orizont mai scurt de vânzare decât în cazul celor cu prețuri mai ridicate. Proprietățile cu valori de peste 500.000 de euro au o perioadă mai lungă de tranzacționare, motivul fiind atenția sporită a clienților la astfel de proprietăți, în ceea ce privește poziționarea într-o zonă exclusivistă, atenția la detalii, finisaje, calitate, facilitați etc.

Recent, însă, am înregistrat și un record – cea mai rapidă tranzacție de proprietate imobiliară de până acum, ce a durat în jur de 96 de ore de la listare și până la perfectarea documentelor. Este vorba despre o garsonieră din zona Iancului. Acest lucru a fost posibil doar după ce, împreună cu proprietarul, am poziționat un preț corect în piață, iar produsul vândut se afla într-o zonă foarte căutată. Cele două criterii sunt secretul tranzacțiilor rapide”, a adăugat Oscar Răceanu.

Revenind însă pe zona de închirieri, odată cu începerea anului universitar și revenirea expaților în România, acest segment de piață pare de asemenea să-și revină. În timp ce mulți oameni lucrează de acasă, piața de birouri continuă să întâmpine numeroase probleme sau provocări.

Punctual, prețul chiriilor este cu aproximativ 10% mai mic decât în urmă cu un an, în timp ce suprafața medie închiriată a cunoscut și ea o diminuare cu 15% față de maximele atinse în 2020. „Prețul chiriilor a scăzut, în mod real, cu maximum 10%, pentru spațiile disponibile aflate la listare, însă proprietarii sunt astăzi mult mai flexibili la negociere, atât în ceea ce privește prețul cerut cât și perioada contractată.

O direcție interesantă în piață a fost reprezentată de suprafața medie închiriată de clienții: dacă în 2020 am atins un nivel maxim istoric, de 255 mp închiriați, în 2021 suprafața medie închiriată pentru birouri a scăzut sub nivelul 2019, la 223 mp”, a declarat Mircea Băbescu, Head of Office Division în cadrul 24REAL. În final, concluzia este una singură, piața imobiliară este în strânsă legătură cu evoluția pandemiei, respectiv, sfârșitul ei.