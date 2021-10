Lenovo IdeaPad 3 15IMH05, laptopul cu Intel Core i7 pentru cei mai pretențioși gameri

Acest laptop face parte din gama Lenovo IdeaPad 3 15IMH05 echipat cu procesor Intel® Core™ i7-10750H, un procesor puternic ce face parte din generatia a 10-a de procesoare Intel de gaming.

Asa cum stiti, procesorul este cea mai importanta componenta a unui sistem de gaming, dat fiind faptul ca acesta este creierul sistemului si este esential sa aveti un procesor care sa faca fata cu brio celor mai solicitante sarcini si jocuri. Intel® Core™ i7-10750H asigura o performanta exceptionala, performanta de care se poate bucura orice gamer, are 6 core-uri si 12 thread-uri si atinge o frecventa turbo de pana la 5 GHz, cu un TDP de 45W. Practic, acest procesor asigura o experienta de gaming similara cu aceea a unui desktop, intr-o carcasa mult mai mica.

Tehnologiile Intel, responsabile de performanță

Toate acestea sunt posibile datorita tehnologiilor Intel care ajuta procesorul sa atinga performante uimitoare, iar in acest review vom discuta despre beneficiile fiecareia dintre ele:

Intel® Thermal Velocity Boost, sau pe scurt Intel® TVB, este utilizat pentru a obtine aceasta

frecventa maxima incredibila de 5 GHz. Este o tehnologie Intel inovatoare care le permite computerelor sa atinga frecvente maxime pe un singur nucleu, in conditii ideale de temperatura.

Intel Turbo Boost Max 3.0 identifica cele mai rapide nuclee si redirectioneaza cele mai importante sarcini catre acestea pentru a obtine performantele maxime ale procesorului.

Intel Speed Shift Technology ofera o receptivitate mai rapida cu schimbari de performanta de scurta durata, care permite procesorului sa selecteze rapid cea mai buna frecventa si tensiune pentru performante optime si eficienta energetica.

Intel Hyper-Threading Technology foloseste resursele procesorului mult mai eficient și permite rularea a doua thred-uri pe fiecare core. Aceasta tehnologie ajuta foarte mult la rularea mai multor aplicatii simultan, completand sarcina intr-un timp mult mai scurt.

Trecand la partea de conectivitate, putem observa ca laptopul dispune de un port type C, 2 usb-uri 3.1, output de microfon, un hdmi si mufa de internet RJ-45.

Laptopul IdeaPad Gaming 3 a fost conceput pentru a aduce o experienta de joc silentioasa. Dispunand de inginerie termica de a 5-a generatie, IdeaPad Gaming 3 ofera un sistem de ventilare dual mai robust decat generatiile anterioare, precum si radiatoare imbunatatite, cu mai mult suport pentru temperaturi mai ridicate ale procesorului si placii grafice. Acest laptop de gaming ofera Q Control, permitand utilizatorilor sa ajusteze viteza ventilatorului de la modul Quiet la Balance si la Performance pentru o experienta termica cu adevarat personalizata, indiferent daca ai nevoie de autonomie a bateriei, utilizare zilnica sau de forta bruta.

Lenovo IdeaPad 3, în jocuri

Acum vreau sa testez cateva jocuri si anume: Counter Strike Global Offensive, Call of Duty Warzone, Fortnite, GTA V, PUBG si League of Legends, pentru a vedea exact ce rezultate putem obtine cu acest laptop. De mentionat faptul ca toate jocurile vor fi testate la rezolutie FHD, cu setari grafice medii.

CSGO: Am intrat in CS:GO si am hotarat sa testez performantele laptopului intr-un deathmatch pentru a solicita la maxim resursele procesorului datorita numarului mare de jucatori conectati pe server. Media obtinuta a fost de 130 FPS-uri. Asta se datoreaza in primul rand procesorului, pentru ca CS:GO foloseste in principal resursele acestuia.

Fortnite: Am jucat si un meci solo de Fortnite, sa vad cum se comporta. Rezultatul obtinut a fost de 145 FPS-uri, exact performantele de care avem nevoie si de care va puteti bucura atat acasa cat si in deplasare.

GTA V: Urmatorul joc pe care am vrut sa il testez este GTA V, un joc cu o grafica foarte buna si un gameplay care iti ofera o libertate de care te poti bucura din plin. In timpul jocului am obtinut un numar de 115 FPS-uri cu setari medii la rezolutie FHD.

CoD Warzone: Am trecut la Call Of Duty Warzone, un joc popular, cu o grafica care solicita la maxim resursele dispozitivului. Intr-un meci solo, am obtinut o medie de 70 FPS-uri.

PUBG: Cum am intrat in PUBG am facut setarile si am dat start la joc. Acesta face parte din jocurile de tip multiplayer battle royale, iar media pe care am obtinut-o a fost de 100 FPS-uri

LoL: Ultimul joc pe care l-am testat astazi este League of Legends, un joc de strategie, extrem de popular, pe care sunt convins ca il cunoasteti. Rezultatul obtinut in urma testelor a fost de 180 FPS-uri cu setarile medii.

Laptopul pe care l-am prezentat face parte din platforma Lenovo IdeaPad 3 15IMH05, echipat cu procesor Intel Core i7-10750H de-a 10-a generatie si placa video NVIDIA GeForce GTX 1650. Vreau să mai menționez faptul că performantele produselor din aceasta platforma pot varia in functie de memoria RAM, daca produsul are stocare SSD sau HDD si in functie de placa video cu care vine echipat laptopul.