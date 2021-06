La ce să fii atent când ceri ștergerea datoriilor din Biroul de Credit: cum să nu te lași păcălit

Relația cetățenilor cu instituțiile bancare e una complicată și, de multe ori, băncile profită de faptul că nimeni nu prea citește contractele. Există firme care intermediază această relație, dar trebuie să fii atent, mai ales când ceri ștergerea datoriilor din Biroul de Credit.

Contractele cu băncile conțin multe clauze care nu-s înțelese de toată lumea. În astfel de documente se strecoară deseori, uneori în mod intenționat, formulări de ordin juridic extrem de greoaie. E motivul pentru care mulți ajung să aibă o relație dificilă cu banca, fie pentru că nu-și mai pot plăti ratele, fie pentru că figurează cu datorii în Biroul de Credite.

În ultima perioadă, a crescut numărul de cereri prin care clienții solicită ştergerea înregistrărilor din Biroul de Credit. 9 din 10 sunt, însă, respinse de bănci, arată CSALB – Centrul de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar.

Pentru a nu ajunge în situația de a fi respins de bănci, e bine să cunoști câteva detalii despre întregul proces. Trebuie să știi cui să te adresezi, iar asta înseamnă să mergi direct la bancă sau IFN.

E nevoie de mai multă informație, așadar.

Solicitarea de ştergere din Biroul de Credit este un drept al consumatorului de servicii financiare, iar acest drept poate fi exercitat în două feluri: printr-o solicitare directă către bancă sau IFN, ori printr-o solicitare online făcută pe portalul Biroului de Credit.

”Solicitarea făcută către Biroul de Credit tot la bancă sau la IFN ajunge, adică la instituţia care a înregistrat persoana respectivă în Biroul de Credit şi care are toate documentele pe baza cărora poate fi analizată solicitarea consumatorului. În plus, Biroul de Credit nu are dreptul de a modifica înregistrările făcute de bancă sau IFN. Chiar dacă unele firme promit ştergerea din Biroul de Credit, consumatorii nu au nevoie de niciun intermediar pentru acest demers. În plus, intermediarii percep anumite sume de bani şi nu pot garanta un succes la capătul acestui drum”, spune Şerban Epure, director general Biroul de Credit.