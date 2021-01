IPS Teodosie și schimbarea la 180 de grade a atitudinii față de vaccin: ”Nu umblăm cu păreri”

Împreună cu conducerea Patriarhiei Române, IPS Teodosie a fost printre cei mai vocali sceptici când vine vorba de vaccinare. Acum, lucrurile s-au schimbat radical.

Din motive greu de înțeles sau de imaginat, în decurs de câteva zile, Biserica Ortodoxă Română a devenit principalul susținător al vaccinării oamenilor. Până și Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, face acum îndemnuri la vaccinare, după ce a fost a ignorat cu entuziasm orice recomandare științifică pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus.

Ca scuză pentru această schimbare la 180 de grade, IPS Teodosie folosește ca argument informare. Nu fusesese suficient de bine informat de autorități pe acest subiect. „Sunt într-un studiu foarte bun și am gânduri pozitive. Am dobândit niște cunoștințe, pe care nu le aveam, de la cineva care a studiat îndelung. Și nu am fost informați, maine voi fi mai informat și vă voi spune”, le-a spus Teodosie jurnaliștilor, citat de Digi24.

În contextul în care a fost întrebat de ce și-a schimbat părerea, oficialul BOR s-a arătat aproape ofensat de cuvântul utilizarea cuvântului ”părere”. Din câte se pare, tot ce crede el pe acest subiect este științific. „Nu că părerea, m-am documentat. Nu umblăm cu păreri, umblăm cu cunoștințe solide, știintifice.”, a insistat IPS Teodosie.

Discursuri similare au fost auzite în ultimele zile de la mai mulți oficialități bisericești, deși mulți dintre ei au evitat să spună dacă se vor vaccina sau nu. ”Este o chestiune de intimitate personală între mine și medicul meu de familie, iar mai nou între mine și angajatorul meu”, a preotul Constantin Necula când a fost întrebat dacă se vaccinează. Întrebarea i-a fost adresată în contextul propriului îndemn la vaccinare.

„Trebuie explicat oamenilor foarte atent și fără nicio presiune din cale afară, noi suntem sub presiunea timpului, asta ne costă acum. Raportăm numărul de vaccinați și asta ne costă, în timp, dar cred că e un moment să respirăm un pic, să luăm aer în piept și să vedem cum îi facem pe oameni să înțeleagă că nu sunt cobai, că nu se supune asupra lor o presiune de genul acesta”, a spus Necula.

Revenind însă la Teodosie, nu este exclus ca schimbarea de atitudine să aibă legătură cu plângerea penală pentru zădărnicirea combaterii bolilor, în care este investigat. Ca referință, pentru atitudinea avută în toată perioada pandemiei, în care a contestat măsurile impuse de autorități, există o plângere penală. Aceasta a fost depusă la Poliția Județeană Constanța și a fost trimisă joi Parchetului Curții de Apel.

Arhiepiscopia Tomisului a reacționat la aflarea acelei vești, spunând că plângerea penală este neîntemeiată, iar unul dintre motivele invocate este că IPS Teodosie nu poartă răspunderea purtării măștii de către participanții la slujbe sau a păstrării distanței fizice.