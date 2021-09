iPhone 13 mini și iPhone 13 Pro, în testul care contează: cum se compară cu iPhone 12 Pro Max, la poze

Peste doar câteva zile, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro și iPhone 13 Pro Max vor ajunge pe piața din România, iar foarte mulți români vor face o investiție fabuloasă în noile telefoane de la Apple pentru un simplu motiv, calitatea pozelor. Pornind de la această premisă, o comparație cu vechile iPhone 12 este foarte importantă.

Noua serie de smartphone-uri iPhone 13 include o generație complet nouă de senzori, semnificativ mai mari pe partea de captură principală. iPhone 13 Pro este cel mai câștigat și, pentru prima oară, 13 Pro Max nu vine cu vreun upgrade față de Pro-ul standard la capitolul abilități foto. Ca referință, în urmă cu un an, iPhone 12 Pro Max era semnificativ mai bine decât 12 Pro ”simplu”.

iPhone 13 mini, cât un iPhone 12 Pro Max

Noile smartphone-uri de la Apple au ajuns în mâinile experților de la DxOMark și au fost testate într-o manieră cât se poate de precisă și obiectivă. Dacă vrei să vezi review-ul la iPhone 13 Pro îl găsești aici, iar pentru iPhone 13 mini este disponibil aici. Dincolo de acele materiale stufoase, concluziile importante le voi sintetiza mai jos.

În contextul în care iPhone 13 mini are un senzor generos cu pixeli de 1,7 micrometri și stabilizare de tip ”sensor shift”, prin mișcarea fizică a senzorului, nu ar trebui să vină ca o surpriză că face poze la fel de bine ca un iPhone 12 Pro Max, mult mai scump, dar lansat în urmă cu un an. Amândouă au o medie de 130 de puncte pe performanța foto. În plus, deși iPhone 12 Pro Max are o lentilă dedicată pentru zoom, 13 mini este semnificativ mai bun pe captură video, datorită noului procesor.

iPhone 13 Pro, la momentul de față, este al patrulea cel mai bun telefon pentru poze din lume, conform clasamentului DxOMark. Cu 137 de puncte, este după Huawei P50 Pro, Mi 11 Ultra și Mate 40 Pro+. Dacă ne rezumăm doar la performanța foto, cu 144 de puncte, este chiar mai sus.