Investiție record din partea Google: nu este în software sau hardware, dar face istorie

Google și-a anunțat marți intenția de a cumpăra o clădire de birouri din New York, Manhattan, pentru 2,1 miliarde de dolari.

Potrivit firmei Real Capital Analytics, citată de Wall Street Journal, aceasta ar fi cea mai mare achiziție de bunuri imobiliare din Statele Unite pentru o clădire de birouri, de la începutul pandemiei de coronavirus.

Google închiriază deja aceste spații, care se află pe locul unui fost terminal feroviar (terminalul St. Johns) din districtul Hudson Square, în sud-vestul Manhattanului, lângă râul Hudson.

Investiția Google scrie istorie

Gigantul californian vrea să deschidă până la mijlocul anului 2023 un campus cu o suprafață totală de aproape 160.000 de metri pătrați și să-l facă sediul central din New York. Acest sediu va avea ca responsabilități preponderente domeniile de vânzări și parteneriate.

Compania, cu sediul central în Mountain View, California, deține mai multe clădiri în New York: în martie 2018 a cumpărat Chelsea Market, o faimoasă clădire din cartierul Chelsea pentru 2,4 miliarde de dolari, unde se află, printre altele, birourile filialei sale YouTube.

În 2010, a achiziționat o clădire vizavi de piața Chelsea, pentru 1,77 miliarde de dolari.

„Google are norocul de a se simți ca acasă în New York de peste 20 de ani, perioadă în care forța noastră de muncă (în statul New York – n.r) a ajuns la 12.000 de angajați”, a declarat directorul financiar al grupului, Ruth Porat, într-un comunicat de presă.

„Vitalitatea, creativitatea și talentul de talie mondială din New York ne-au ținut acolo”, a adăugat Porat.

De asemenea, aleșii locali au salutat anunțul grupului californian.

„Investiția istorică a Google în New York marchează un pas gigantic pentru redresarea noastră economică”, a declarat primarul orașului, Bill de Blasio.

„Achiziționarea terminalului St. John garantează că New York va rămâne un lider mondial în tehnologie și un loc în care oamenii vor să trăiască și să lucreze”, a adăugat acesta.