OnePlus are acum mai multe telefoane ca niciodată. Așa că i-am întrebat ce model ți se potrivește

OnePlus, odată cu primul telefon, a promis un flagship killer. În ultimii doi ani, mai ales, a lansat telefoane care sunt însă flagships to kill. Totodată, în 2020 a lansat o serie: Nord. Fiecare dintre cele trei modele e la un nivel diferit de preț. Într-un discuție cu omul lor din Europa am aflat ce telefon vrea compania să-ți vândă.

În șapte ani, ai putea spune că OnePlus a trecut prin cel puțin trei schimbări majore. A promis un flagship killer și vreme de câteva generații l-a livrat. Apoi, a ridicat prețul până la 1.000 de euro și uneori un pic peste. În fine, a lansat o serie cu modele ieftine care, pe de o parte, atrage noi utilizatori către marcă, dar și poate “rupe” din masa de utilizatori Samsung, Huawei, Nokia sau Motorola.

În timp ce modelele Pro te impresionează cu specificații, seria Nord (și cele care vor urma) e proiectată să crească baza de utilizatori. Astfel, OnePlus a început să semene cu o companie clasică și aplică o strategie clasică (sau cel puțin încercată și confirmată de alții). Așa că se poate remarca prin produs, direct. Despre produse am și discutat cu Tuomas Lampen, Head of Strategy, OnePlus Europe.

Am aflat cum poate OnePlus 8T să fie încărcat în timp record, ce contează la un telefon și de ce abia în 2020 a lansat modele mai ieftine, dar în urmă cu câțiva ani a renunțat la OnePlus X.

Ce se califică drept flagship în 2020 – 2021? Care specificații sunt mai importante?

Înainte de toate, aș vrea să încep de la primul dispozitiv OnePlus. De la acela până în prezent am încercat să facem schimbări semnificative pentru utilizatori și să ne bazăm pe ceea ce ei vor de la un astfel de dispozitiv. De aceea, în prezent, feedback-ul primit de la comunitate e foarte important în dezvoltarea telefoanelor. E ghidul nostru în identificarea cerințelor utilizatorilor entuziaști.

Când vorbim de ce e un dispozitiv premium, ca OnePlus 8 Pro, ținem cont de cerințele și nevoile celor din comunitate și care sunt standardele din industrie de interes pentru utilizatori, cum ar fi rezistența la apă sau încărcarea wireless.

Ecranul și designul sunt două capitole în care am investit foarte multă muncă. Asta și pentru că sunt esențiale pentru experiența de utilizare. Ecranul e elementul prin care interacționăm cu telefonul. Astfel, dacă ne uităm în urmă, pe seria 7 am introdus ecranul cu 90 Hz rată de refresh și odată cu OnePlus 8T avem display de 120 Hz care a primit rating A+ de la DisplayMate.

Când vorbim de design, știm că o persoană, în medie, interacționează cu telefonul de 80 de ori pe zi, ceea ce înseamnă că felul în care se simte în mână e un punct central în experiența de utilizare.

Unde e OnePlus 8T Pro?

În 2020, odată cu seria 8T, am lansat un singur dispozitiv, deoarece am considerat că OnePlus 8 Pro încă reprezintă ce-i mai bun într-un flagship. Are ecran curbat de 120 Hz 10 biți și încărcare wireless la 30 wați. Per total, răspunde nevoilor chiar și celor mai exigenți utilizatori.

În 2020, OnePlus a avut o altă strategie. A lansat modelul Nord și seria Nord. Sunt ieftine și pentru un public larg. Vom vedea o continuare pentru seria Nord sau va fi ca OnePlus X?

OnePlus Nord reprezintă un punct important pentru noi în 2020. Nu a fost niciodată o chestiune de “dacă”, ci de “când”. De ceva timp am vrut să lansăm un produs mai ieftin, dar până anul trecut nu a fost posibil fără anumite compromisuri. Acum putem livra și produse mai ieftine, care pot face parte fără probleme din familia OnePlus, fără a compromite calitatea. Cu seria Nord (trei telefoane disponibile acum: Nord, Nord N10 și Nord N100 – n.r.) ținta a fost să creștem portofoliul și să oferim experiența OnePlus cât mai multor utilizatori la prețuri avantajoase.

Care-i publicul pentru seria Nord?

Seria Nord e gândită pentru utilizatori noi care să descopere OnePlus. Cu siguranță cele mai bune specificații și funcționalități generează cea mai mare atenție, dar când vorbim de ce caută oamenii într-un telefon pe care și-l pot permite sunt îmbunătățiri în funcționalități de bază. Vorbim aici de autonomie, calitatea camerei, viteză, stocare și durabilitate. Totodată, știm că mulți utilizatori vor un telefon 5G, dar oferta actuală impune un preț destul de ridicat. Aici intervine modelul Nord N10 5G, care-i cel mai ieftin dispozitiv OnePlus 5G.

De ce e atât de dificil de livrat o calitate foarte bună a camerelor foto? OnePlus oferă poze și clipuri cu rezultate bune, dar în comparație directă pierde în fața iPhone, Samsung sau Huawei.

Când vorbim de camere trebuie reținut că o experiență completă nu ține doar de specificații, ci e un mix între hardware și optimizări software. De-a lungul timpului am lucrat să oferim așa ceva și să îmbunătățim constant.

[Ca la discuția despre flagship] o experiență completă pentru camera foto presupune să le oferim utilizatorilor opțiunile care le satisfac nevoile de altfel destul de diversificate. De exemplu, de când am introdus camera ultrawide am lucrat să îmbunătățim calitatea imaginilor, dar în același timp am introdus Nightscape (modul de noapte al OnePlus – n.r.) pentru acest senzor. De cealaltă parte, pentru Nord am introdus o cameră dublă de selfie pentru nevoile generației tinere de utilizatori.

Camere bune, baterii mari, timpi scurți de încărcare, ecrane foarte bune, 5G – toate acestea sunt specificații. Dar care e mai importantă decât altele?

Cu siguranță ecranul e central experienței de utilizare, de unde și nevoia de-a fi cât mai bun. Am trecut la ecrane de 90 Hz, apoi de 120 Hz, apoi am lucrat la optimizarea culorilor și calitatea redării conținutului de orice tip. Apoi, noi ne uităm la autonomie și soluțiile de încărcare rapidă, pentru că acestea afectează direct felul în care oamenii își folosesc dispozitivul. De exemplu, cu OnePlus 8T ne-am concentrat pe soluții de încărcare rapidă care să răspundă nevoilor utilizatorilor, în timp ce cu seria Nord N, pentru că ne adresăm unei categorii diferite, ne-am concentrat pe capacitatea bateriilor.

Per total, vorbim de optimizarea performanței generale pe care o asigurăm printr-un mix între tehnologia cipurilor Snapdragon și la nivel de software prin Oxygen OS.

Cum funcționează încărcarea rapidă pe fir din OnePlus 8T? E primul telefon al companiei care să aibă două baterii.

Trebuie înțeles că încărcarea rapidă nu e la fel pe toate telefoanele, de la toți producătorii. În cazul nostru, soluția de încărcare rapidă a debutat pe OnePlus 3 și era caracterizată de voltaj scăzut și mutarea majorității componentelor esențiale pentru ea în încărcător. Am evitat astfel supraîncălzirea telefonului.

Când vine vorba de baterii, în momentul în care vrei să introduci soluții de încărcare rapidă trebuie să schimbi felul în care te raportezi la dimensiunea acumulatorului și, implicit, la dimensiunea telefonului. OnePlus 8T, de exemplu, are un acumulator de 4.500 mAh, împărțit în două, ceea ce impune anumite cerințe de design și mărime.

Dar odată cu acest model am dublat viteza Warp Charge și am ajuns la 65 wați (de la 30 wați în generația precedentă). E telefonul cu cea mai rapidă încărcare din portofoliul nostru: de la zero la 60% în 15 minute. Vorbim de autonomie de-aproape o zi, pentru majoritatea utilizatorilor, în doar un sfert de oră. Ca să reușim asta am schimbat designul bateriei și am introdus doi acumulatori. Astfel, în loc să fie încărcată o singură baterie, OnePlus 8T încarcă două baterii în același timp, mai mult de 30 wați pentru fiecare, ceea ce duce la timpi reduși de încărcare.