România e între primele zece țări din Uniunea Europeană la numărul de vaccinări. Campania de imunizare a început pe 27 decembrie. Oficialii din Israel au dat startul campaniei cam în același timp și până astăzi au reușit să vaccineze peste 3.800.000 de oameni. Comparativ, România a vaccinat până acum 970.967 de persoane. Așa că am vrut să aflu de la sursă noutăți, explicații și ce ne-ar putea rezerva viitorul.

Doctorul Herman Berkovits, medicul personal al premierului Benjamin Netanyahu, a explicat pentru PLAYTECH ce reacții adverse apar după imunizare, câtă vreme rămânem cu anticorpi și cum ar putea fi tratat cancerul cu ajutorul tehnicii inovatoare a ARN-ului mesager.

„Campania este intensă la noi, suntem peste 3.800.000 de oameni vaccinați cu prima doză, ceea ce înseammnă peste 38% din populație. Peste 2.000.000 au primit și rapelul deja. Este o campanie intensă, se vaccinează oameni de la 16 ani până la o sută de ani. Sunt și oameni de 102 ani care au primit vaccinul”, explică Herman Berkovits.

AMORȚELI ȘI FEBRĂ DUPĂ RAPEL

În Israel se fac studii în timp real asupra celor care sunt vaccinați, astfel că se cunoscus toate efectele adverse ale serului de la Pfizer.

„După prima doză au fost efecte adverse obișnuite. Multă lume se plânge de o durere locală, durerea poate să continue o zi, două. Alții s-au plâns de dureri de cap sau temperatură sau de dureri musculare. Prima doză de vaccin dă efecte secundare minore, a doua doză dă ceva mai multe efecte secundare. La vârstnici sunt puține efecte adverse, la tineri sunt mai multe. În România se vorbea și despre paralizia facială, la noi oamenii s-au plâns de amorțeli ale feței, nu era o paralizie. Această amorțeală trece cam în trei, patru zile. Nu au rămas semne de paralizie. Merită să suferim trei zile decât să avem această boală groaznică”, mai spune Berkovits.

LEGĂTURA DINTRE VACCIN ȘI INFETRTILITATE

După ce a apărut vaccinul de la Pfizer, mulți oameni au început să vorbească despre o legătură a serului cu o posibilă scădere a fertilițății. În realitatea, nu au nicio legătură.

„Și la noi sunt oameni care refuză să se vaccineze. Avem oameni care se împotrivesc, dar nici nu vor să dea explicații de ce se împotrivesc. Le e teamă să nu aibă probleme cu feritilitatea sau cu imunitatea mai târziu, lucruri foarte greu de crezut”, povestește medicul din Israel. „Mai sunt și tineri care se împotrivesc pentru că nu cred că se îmbolnăvesc. La noi sunt multe cazuri de tineri cu forme grave, de la 20 la 50 de ani internați în spital. Tinerii nu înțeleg că și dacă sunt asimptomatici îi pot contamina pe alții – mame, tați, rude, bunici. Pot determina moartea unei persoane din familie”.

În Israel sunt vaccinați toți cei care au peste 16 ani, dar și femeile însărcinate, deși nici în prospectul de la Pfizer, nici în cel de la Moderna nu se recomandă imunizarea acestor categorii pentru că nu sunt încă suficiente studii.

Cum sunt convinși să se vaccineze scepticii?

„Încercăm să-i convingem prin media, îi aducem în fața televizorului și îi punem față în față cu profesori, oameni de știință. Mulți nu înțeleg cum funcționează vaccinul, se tem că vaccinul are influență asupra fertilității feminine sau masculine. Ajută campania prin media, avem deja mulți vaccinați de la 16 ani. Este o campanie importantă de lămurire pentru cei care se împotrivesc”, adaugă medicul premierului Netanyahu.

CÂND APAR ANTICORPII ȘI CÂT DUREAZĂ IMUNITATEA

„După prima doză încep să apară anticorpi cam la trei săptămâni. În primele două săptămâni foarte puțini au avut anticorpi, asta a fost și cauza pentru care mulți s-au îmbolnăvit după prima doză, pentru că nu au avut grijă. Rapelul, făcut celor peste 21 de ani, a început să fie eficient după șapte zile. Și s-a văzut cum fiecare zi în plus a scăzut numărul de bolnavi și, mai important, numărul de oameni internați”, adaugă acesta.

„S-a făcut un studiu cu 400 de oameni vaccinați și cu rapelul și s-a văzut că dintre aceștia doar 200 s-au infectat, cel mai probabil înainte să primească cea de-a doua doză. Au avut forme ușoare, foarte ușoare. La noi se fac studii constant și s-a ajuns la concluzia că 95% dintre cei vaccinați sunt imuni. Și vă dau exemplul meu sau al premierului Netanyahu pe care eu l-am vaccinat și are anticorpi importanți. Acest vaccin Pfizer ajută nu doar pentru virusul inițial, ajută și pentru tulpina britanică și cea sud-africană”, mai spune Herman Berkovits.

După cea de-a două doză, cel mai probabil, rămânem cu imunitate jumătate de an, arată datele oficiale, chiar dacă 5% dintre cei vaccinați nu dezvoltă deloc anticorpi care să-i protejeze în fața bolii. Totuși, experții iau în calcul și varianta în care după rapel am putea avea imunitate chiar și peste un an.

„În orice caz, totul este în studiu”, rezumă Berkovits situația. „O să începem să facem în fiecare an acest vaccin, așa cum e și cu gripa. Este programat deja un alt vaccin. Pfizer lucrează la un rapel. Se vor face, probabil, examinări ale anticorpilor pentru fiecare persoană și în funcție de acest lucru ne vom vaccina din nou”, mai spune acesta.

„Se va face probabil un ser pentru alte tulpini, fiindcă îmi închipui că vor apărea alte și alte mutații. Vom avea zeci, sute de mutații. Știu că Pfizer și Moderna lucrează deja pentru un vaccin – rapel pe care să-l primim peste câteva luni sau peste un an”, adaugă medicul.

În ceea ce privește serul dezvoltat de AstraZeneca, în Israel nu se folosește, pentru că, susține Berkovits, nu crede foarte tare în eficiența acestuia. Aceeași situație este și în cazul vaccinului Sputnik V sau al celui făcut de China.

„Cu AstraZeneca nu avem experiență, nu știm ce face, ceea ce știu este că nu se folosește la persoanele de peste 55 de ani. Și cel mai important este să fie vaccinați cei de peste 55 de ani. Totodată, nu folosim nici Sputnik V, nici vaccinul chinezesc. Mergem pe lucruri sigure. La noi Ministerul Sănătății dă aprobări greu, totul se controlează foarte atent. Avem încredere în Pfizer și Moderna. Avem o viață mai ușoară după vaccinare, înainte ne era frică să nu ne contaminăm. Acum mă simt puțin mai liniștit, dar port în continuare mască și păstrez distanța”, mai spune acesta.

În ceea ce privește Sputnik V, Ungaria va fi prima țară din Uniunea Europeană care îl va folosi, cu un lot de două milioane de doze în plan. Acesta a fost privit, inițial, cu scepticism, pentru că Rusia și-a asumat un risc imens.

În loc să treacă prin toate fazele de testare, care să includă date de la zeci de mii de voluntari, acesta a fost livrat după doar câteva teste pe câteva zeci de persoane. O analiză a rezultatelor de până acum arată însă că are o eficiență de aproape 92%, chiar dacă este o variantă clasică de vaccin, cu virusul inactivat, ceea ce înseamnă că nu dă boala COVID-19, dar pregătește organismul pentru virusul real și periculos.

ARN MESAGER, TEHNICA INOVATOARE CARE AR PUTEA TRATA CANCERUL (ÎNTR-O BUNĂ ZI)

La nivel de cercetare, ARN mesager nu e o noutate. Capacitățile îi sunt cunoscute de mulți ani. Acum, că i-a fost demonstrată performanța, așteptările sunt mari pentru alte tratamente.

„Moderna face studii și lucrează la vaccinuri pentru tot felul de boli cu această tehnică. Se lucrează, din ce știu, la vaccinuri pentru boli tropicale, mononucleoze. Se lucrează și pentru cancer. Sunt optimist și cred că această metodă va ajuta și la tratarea cancerului în scurt timp”, conchide Herman Berkovits.