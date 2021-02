Înșelăciuni în numele BCR: la ce mesaje trebuie să fii atent ca să nu rămâi fără bani în cont

Specialiștii în securitate cibernetică avertizează asupra mai multor fraude care se desfășoară în numele BCR. Iată la ce trebuie să fii atent.

Specialișii de la CERT-RO – Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – susțin că au primit mai multe notificări referitoare la fraude derulate în numele BCR. Practic, sunt țintiți clienții acesti bănci, iar tentativele sunt de tip phishing, adică extragere de date sensibile.

Infractorii cibernetici caută să pună mâna pe datele bancare ale unor persoane naive și mai apoi să intre în posesia banilor din cont.

Cei de la CERT-RO susțin că metoda nu e una sofisticată, dar poate da roade în cazul celor naivi. Circulă o serie de mesaje de tip phishing care ţintesc clienţii BCR, doar că aceste mesaje sunt primite de la adrese de e-mail din afara ţării.

Atacatorii încearcă să extragă astfel de la utilizatori informaţiile cardurilor bancare.

„Cum funcţionează acest atac: Mesajul vine de la o adresă fără nicio legătură cu BCR, de pe domenii diverse (.com, .fr) (…). Textul este unul destul de corect scris în limba română, dar cu imprecizii de ordin ortografic, semn că atacatorii ar fi putut folosi un instrument automat online de traducere. Sub pretextul că BCR şi-a ‘actualizat sistemul de securitate online’, atacatorii încearcă să determine potenţialele victime să introducă datele cardului, deoarece ‘de la 1 ianuarie a acestui an, toate cardurile sunt temporar dezactivate pentru plăţi online’. Desigur, utilizatorul ar trebui să-şi dea seama că este o tentativă de păcăleală, mai ales dacă a folosit fără probleme cardul în perioada specificată”, spun cei de la CERT-RO.