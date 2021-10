Instagram îngenunchează sănătatea mintală, mai ales a fetelor: studiul Facebook care te sperie

În urmă cu câteva zile, un articol publicat de The Wall Street Journal atrăgea atenția asupra unui raport intern al celor de la Facebook legate de impactul psihologic al Instagram asupra sănătății mintale a adolescenților. Concluziile erau terifiante, mai ales în cazul fetelor, mult mai vulnerabile emoțional decât băieții. Acum, a apărut și raportul.

Pe blogul oficial al Facebook, compania mamă a Instagram, a apărut un studiu pe care îl poți accesa aici. Dacă nu ai timp să-l parcurgi pe tot și ignori notele de subsol puse de Facebook din motiv indescifrabile, concluzia este simplă. Chiar și din perspectiva creatorilor, Instagram este dăunător pentru un procent semnificativ din adolescenți.

Din momentul în care analiza de mai sus a ajuns online, numărul protestelor la adresa Facebook a explodat. Compania a întrerupt dezvoltarea versiunii pentru copii – Instagram Kids, iar săptămâna viitoare, directorul responsabil de siguranța utilizatorilor din cadrul Facebook va depune mărturie în fața Senatului american exact pe acest subiect, siguranța copiilor pe Instagram.

Printre concluziile îngrijorătoare alte studiului, se numără răspunsurile la o întrebare simplă – Din stările pe care le-ai simțit în ultima lună, care dintre ele au început pe Instagram. Dintre adolescenții respondenți, 43% au afirmat că nu s-au simțit atrăgători din cauza rețelei de socializare, 42% au concluzionat că nu au destul bani, în timp ce 33% sunt acum de părere că nu au suficienți prieteni. Aproximativ 29% sunt de părere că nu sunt suficienți de buni, iar 25% au ajuns la concluzia că prietenii lor nu sunt prieteni adevărați, toate din cauza Instagram.

Ca pachetul să fie complet, adolescenții care se confruntă cu afecțiuni de sănătate mintală, în proporție semnificativă, sunt de părere că Instagram le face rău, le agravează stările neplăcute.

Dacă te fascinează subiectul, cei de la Wall Street Journal au publicat câteva documente suplimentare pe marginea sănătății mintale a tinerilor în raport cu accesul la Instagram, pe care le poți accesa mai jos.

Here are six internal Facebook documents that @JeffHorwitz and I used to report the teen mental health on Instagram story. I’d suggest starting with: TEEN GIRLS BODY IMAGEhttps://t.co/VTDf1AzKHE

— Georgia Wells (@georgia_wells) September 30, 2021