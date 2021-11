Inflația din România îngroapă salariile: cu cât ar trebui să-ți crească leafa, ca să nu fii mai sărac

Foarte mulți români visează la o creștere salarială pentru a-și permite ceva în plus, pentru a fi un pic mai bine din punct de vedere financiar. Cu inflația din România, însă, ai nevoie de o mărire ca să rămâi la fel.

Creșterea ratei de inflație pune o presiune semnificativă pe angajatorii din România, pe majorările salariale bugetate pentru 2022. Anterior, cele mai multe astfel de beneficii suplimentare gravitau în jurul valorii de 7 procente. Acum, trebuie urcate cu alte 2-3 procente, din cauza inflație care este cea mai eficientă în a eroda puterea de cumpărare a românilor. Aceasta este concluzia studiului PayWell 2021 a celor de la PwC România.

Inflația, o lovitură pentru salariile din România

PwC România atrage atenția asupra unei situații îngrijorătoare legate de bugetele marilor companii din țara noastră. Cele mai multe au calculat bugetele pentru creșteri salariale la finalul verii, când inflația gravita în jurul cifrei de 4%. Până la finalul anul însă, în cel mai optimist caz, inflația va ajunge la 7%, dacă nu mai sus. Rămâne să vedem câte dintre companii își mai permit să revizuiască bugetele în concordanță cu noile cifre.

„Pentru 2022, companiile îşi construiseră bugete mai moderate comparativ cu acest an, când rata medie de majorare a fost de 8,9%, care venea după un an 2020 greu, cu întreruperi de activitate, şomaj tehnic sau îngheţări salariale în multe industrii. Creşterea inflaţiei peste estimări în acest an va pune însă presiune pe aceste bugete, iar companiile vor fi nevoite să îşi ajusteze politicile pentru a fi competitive pe piaţa muncii, ţinând cont însă de resursele disponibile”, a declarat Daniel Anghel, Partener servicii fiscale şi juridice PwC România.

Vizavi de domeniile care au planificate cele mai mari creșteri salariale pe 2021, în marketing și publicitate se estimează creșteri de 13%. Pe zona de servicii financiare, discutăm de 11,06%, în timp ce pe partea de asigurări, estimările sunt în jurul pragului de 8,75%. Pe IT, pragul este de 6,83%, pe când muncitorii în IT se pot aștepta la aproximativ 6,83%. Din păcate, în retail, industrie și sectorul farmaceutic, creșterile estimate sunt între 4,5% și 5,5%, mai jos decât inflația.

„Piaţa muncii s-a schimbat foarte mult de la începutul pandemiei. Pe lângă accelerarea digitalizării şi schimbările ireversibile generate de flexibilitatea modului de lucru, vorbim şi despre evoluţii în zona relaţiilor de muncă, de exemplu, o apetenţă crescută a multor categorii profesionale de a lucra contractual, pe proiecte, şi de a nu avea angajamente pe termen lung, ceea ce determină provocări din partea organizaţiilor de a-şi regândi politicile de resurse umane. Astfel, presiunea dată de disponibilitatea forţei de muncă de care vorbim de câţiva ani continuă, dar capătă şi valenţe noi.

Planurile ambiţioase de creştere şi transformare ale organizaţiilor, inclusiv cele publice, ar putea fi limitate de lipsa resurselor umane. La nivel internaţional, în 2022, angajatul va avea o putere de negociere mai mare, inclusiv în economiile stabile din punct de vedere al pieţei muncii, cu atât mai mult în cele emergente din Europa Centrală şi de Est, care încă au probleme structurale”, a arătat Oana Munteanu, director People & Organization PwC România, coordonatoarea studiului.