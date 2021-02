Încărcarea cu adevărat wireless vine din China și nu este doar de la Xiaomi

Într-o perioadă în care nimic nu este mai important decât confortul, cei de la Oppo fac eforturi pentru a-și finaliza propria implementare a ideii de încărcare complet wireless.

În urmă cu câteva săptămâni, Xiaomi a făcut valuri online printr-un clip care ilustrează posibilitatea încărcării de gadgeturi într-o cameră la distanță de câțiva metri de sursa de energie electrică. La momentul respectiv, nu era clar dacă altcineva mai face investiții în astfel de proiecte, dar acum, lucrurile sunt mai clare.

Oppo Wireless Air Charging poate transmite până la 7,5W de energie electrică prin aer, chiar dacă doar pe distanță relativ mică. Important este că nu mai trebuie să-ți conectezi terminalul cu vreun cablu și nici să-l fixezi cu precizie elvețiană pe o bază de încărcare.

Cei de la Oppo și-au detaliat cel mai recent proiect de încărcare în cadrul MWC Shanghai 2021. Complet wireless, fără contact, această soluție futuristă de încărcare a chinezilor este intitulată Wireless Air Charging. Pentru a ilustra că funcționează, Oppo a oferit o demonstrație a tehnologiei atât în format video, pe care o poți vedea mai jos, cât și live, pentru cei prezenți la fața locului. Terminalul folosit în demo este un concept de terminal cu ecran rulabil intitulat simplu Oppo X 2021.

Spre deosebire de demonstrația celor de Xiaomi, soluția dezvoltată de Oppo nu este la fel de fiabilă, dar tot îți oferă un grad sporit de flexibilitate. Poți ridica telefonul de pe stația de încărcare, îl poți înclina și, dintr-un punct de vedere, îl poți folosi în timp ce se încărcă fără niciun fel de fire.

Pentru materializarea acestei inițiative se utilizează un sistem de rezonanță magnetică, iar rata de încărcare este de până la 7,5W. Aparent, funcționează la fel de bine până la 10 centimetri distanță de sursa de energie electrică. Pentru comparație, Xiaomi oferă un sistem de încărcare cu 5W la câțiva metri de o stație de încărcare, cu mențiunea că aceea este semnificativ mai mare față de baza de încărcare a Oppo.

