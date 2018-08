Cum pui încărcare wireless pe un iPhone, deși poate n-ar trebui

Ai un iPhone vechi și te uiți cu invidie la toți care au smartphone care se poate încărca wireless și ai vrea și tu? Află că poți să-ți pui și tu încărcare wireless pe iPhone.

Până la iPhone 8 și iPhone X, Apple n-a avut niciun telefon care să se încarce wireless. Cel mult au fost create carcase, de către terți, pentru așa ceva. Dar, din fericire, poți modifica și un iPhone vechi să se încarce wireless.

Odată ce ai stabilit că vrei să faci asta și că nu mai ții la garanția telefonului tău sau poate nu mai este în garanție atunci ai nevoie de câteva componente din China, ceva răbdare și puțin exercițiu.

Un youtuber care deține canalul Strange Parts a luat din Shenzen, China un kit care-i permite telefonului iPhone 7 să se încarce wireless. Pentru început trebuie să-ți desfaci carcasa iPhone-ului deoarece telefonului nu se poate încărca wireless dacă ai o carcasă din aluminiu. Toată treaba asta o să-ți ia ceva timp deoarece există multe cabluri și suruburi de care trebuie sa ai grija.

După toată treaba asta trebuie să instalezi componentele pe o altă carcasă care are o gaură care este acoperită de sticlă. În interior trebuie să pui componenta pe care ai cumpărat-o care face posibil acest proces de încărcare wireless și ești gata.

Procesul nu este unul la îndemâna oricui, dar dacă vrei să încerci și ai un iPhone vechi pe care ai putea face experimente ai niște instrucțiuni de urmat și niște piese de găsit.

Kitul este creația unui chinez pe nume Yekke care a creat modulul de la zero. La proiect a lucrat aproape un an de zile. Ideea i-a venite, deoarece folosea un Samsung Note 2, care nu are wireless charging, dar care are componentele necesare să permită asta. „Am instalat un receiver wireless pe Note 2 și a mers și mă întrebam dacă asta poate fi făcut și pe un iPhone”, a spus chinezul.

A vrut să facă asta pentru iPhone 6, dar nu găsea oameni care să facă carcasă din sticlă pentru produsele Apple. Asta s-a schimbat odată cu iPhone 8. Dacă telefonul se încarcă wireless și este introdus cablul de încărcare atunci cea wireless se întrerupe și telefonul se încarcă prin cablu.