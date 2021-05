Noul telefon de la ASUS e compact, performant și la preț excelent în România

Pe cât de performante sunt telefoanele în prezent, pe atât de evidentă e problema majorității acestora: dimensiunea. ASUS crede că poate face lucrurile mai bine. Și arată asta cu Zenfone 8, proaspăt lansat. Dar asta nu înseamnă că renunță la altă idee pe care a avut-o.

Zenfone 8 tocmai a fost lansat și, ei bine, discutăm de-o serie. Întâi e modelul compact, apoi e modelul Flip. Și, după cum îi zice numele, acesta din urmă preia cea mai importantă componentă de pe ultimele telefoane ASUS: mecanismul rotativ pentru modulul foto-video. Dar Zenfone 8 simplu e cel cu adevărat interesant și util majorității utilizatorilor.

ASUS Zenfone 8 își face loc în buzunar. La propriu

ASUS Zenfone 8 e un telefon compact. Așa îl laudă compania, așa se simte în mână și în utilizare. Chiar dacă nu l-am avut la dispoziție prea mult timp, e tipul acela de telefon încântător prin dimensiuni. Și asta fără să facă un compromis imens când vine vorba de ecran.

Are un display de 5,9 inci, dar e AMOLED și e cu o rată de refresh de 120 Hz. Practic, e ce trebuie pentru 2021 și pentru zona pe care se bate acest model cu altele.

Ziceam că Zenfone 8 e compact, dar asta doar prin dimensiuni. Ca specificații lucrurile stau cum ar trebui. Folosește procesorul Snapdragon 888 cu modem 5G integrat, are două camere foto Sony (una ultrawide, una wide și cu un zoom 2x digital), iar bateria este de 4.000 mAh. Practic, la cât consumă ecranul și celelalte componente, ar trebui să ai super autonomie din așa ceva.

Camera principală are 64 MP, cea ultrawide are 12 MP. Cea de selfie e tot de 12 MP, iar in momentul în care treci pe ea, pe lângă cercul luminos și colorat care înconjoară camera ca să știi că e pe selfie, ai și-un LED verde tot timpul cât e activă.

Mai stau un pic pe camera principală, că modul Portrait oferă câteva opțiuni remarcabile: poți schimba nuanța de culoare a pielii, poți aplica efect de beautify, poți subția obrajii și poți chiar aduce îmbunătățiri ochilor. Nu zic că ar trebui folosite toate în același timp, dar zic că s-ar putea dovedi cele mai utile opțiuni dacă vrei să faci un portret la care să tot ajustezi lucruri.

Altfel, tot pe camera foto, merită notat că are și mod de scanare a documentelor, dar și două moduri Pro: pentru video și fotografie. Și, desigur, nu lipsește un mod de noapte. Cel puțin când vine vorba de opțiuni în aplicația asta, ASUS a inclus tot ce-ar fi util.

Telefonul e deja pe Android 11 cu interfața ZenUI 8. Și ASUS a făcut două lucruri bine cu acest telefon și, posibil, cu altele care vor urma: interfața e simplificată și e mult mai ușor să găsești ce-ai nevoie, când ai nevoie. Totodată, oferă tot felul de moduri de personalizare. Poți, de exemplu, să alegi cum consumă energie: dinamic, ca să fie în regulă de-a lungul unei zile mai lungi, sau pe cea mai mare performanță. Sigur, e valabil și la polul opus: conservi cât mai multă energie. Sunt disponibile și moduri similare pentru sunet.

Cât de ieftin e un telefon compact?

O bună bucată de vreme, producătorii au folosit nume ca „lite” sau „compact” ca să vândă un model la preț mult mai mic. Sigur, cu un rabat considerabil la caracteristici. Nu e cazul aici.

Zenfone 8 e un model compact prin dimensiuni, cu un ecran de sub 6 inci, dar celelalte specificații sunt unde trebuie în 2021 și pentru un telefon potrivit celor mai mulți utilizatori. Ba chiar aș putea spune că e ieftin.

Pe de o parte e ecranul de 5,9 inci AMOLED făcut de Samsung, cu 120 Hz și rezoluție Full HD+ și-o luminozitate maximă de 1.100 nits. Altfel spus, e foarte luminos. Se adaugă procesorul Snapdragon 888 5G, adică top. Și apoi memoria RAM. Iată surpriză: poți avea telefonul și cu 16 GB RAM. Sau cu 6, sau cu 8 GB, în funcție de cum vrei.

Când vine vorba de stocare e loc de-o mențiune. Cea mai rapidă memorie e pe 128 sau 256 GB (adică UFS 3.1). Pe 64 GB e UFS 2.1 și-ți recomand să sari peste 64 GB și din cauza asta, dar și pentru că o s-o umpli repede. Cel mai potrivit ar fi 256 GB, dar te poți descurca și în 128 GB, dacă chiar nu vrei să dai mai mult.

În fine, ASUS Zenfone 8 are și Wi-Fi 6E. Că tot are ASUS un router potrivit pentru așa ceva. În fine, de camere am zis, sunt unde ar trebui, și la o adică ai putea filma chiar 8K. Doar n-o face pe-un telefon de 64 GB, că-l umpli imediat.

Prețul? Începe de la 3.300 lei.

Era loc de mai bine? Din două puncte de vedere, da. Aș fi preferat ca marginea de sus a telefonului să fie mai îngustă. Jos nu-i mare lucru, oricum n-o vezi des, dar sus mergea mai împinsă spre capătul telefonului. Și-al doilea punct de vedere e ceva mai ușor de rezolvat, că-i pui telefonului o husă sau un skin. Dar ASUS putea foarte bine să facă spatele și mai mat, și cu o textură ceva mai plăcută la atingere. Acum e o suprafață netedă, ca o jucărie de silicon extra fină. Dar, cum ziceam, asta se rezolvă cu o carcasă sau un skin.

Per total, ASUS Zenfone 8 e un telefon compact: ca preț, ca dimensiuni, dar fără compromis la specificații. Ar putea fi foarte bine o super alegere în 2021, mai ales datorită costului. Nu are alte pretenții decât ce oferă, iar ASUS și oferă câteva opțiuni suplimentare ca să-l faci mai „al tău”. Cea mai apropiată alternativă ar fi Samsung S21, dar costă mult mai mult. Ca dimensiuni ar putea fi și Sony Xperia 5 II, acum e la reducere, dar procesorul e mai vechi. Iar de la ASUS poți oricând merge pe un Zenfone 7 la reducere. Dar, din nou, e un telefon din 2020, pe când Zenfone 8 e proaspăt.

Celălalt Zenfone 8

Ziceam la început că ASUS n-a renunțat la cealaltă idee: mecanism rotativ pentru cameră. Ei bine, de-aia există Zenfone 8 Flip. Are ecran de 6,67 inci, baterie de 5.000 mAh și ecran complet, fără nicio gaură, nicio crestătură, nimic.

Folosește tot Snapdragon 888, 8 GB cu 128 sau 256 GB UFS 3.1, Wi-Fi 6E și adaugă în plus o cameră telefoto de 8 MP cu zoom optic 3x. Prețul pornește de la 3.900 lei.