HUAWEI MateBook X Pro e laptopul care oferă tot ce-ți trebuie în 2021

Dacă ți-au plăcut telefoanele Huawei, oricare și din orice motiv, atunci trebuie să vezi și laptopurile. Așa e cazul cu MateBook X Pro, modelul pentru 2021. E cum te-ai aștepta din nume, dar ceva în plus.

Înainte de toate despre acest laptop trebuie să încep cu asta: are doar 1,33 kilograme și dimensiuni care îl fac portabil oricum vrei, fie că-l bagi în ghiozdan sau geantă, fie că-l ții în mână și te plimbi cu el prin cameră cât faci o videoconferință.

Suntem, iată, în acest moment în care cu toții am ajuns să prețuim computerele clasice, laptopuri și desktopuri, iar în ultimii doi ani acestea au devenit mai bune, mai ușoare, mai rapide. Cu astfel de criterii în minte trebuie privit și HUAWEI MateBook X Pro.

Este un laptop cu ecran LTPS de 13,9 inci (3.000 x 2.000 pixeli), adică nu vei fi dezamăgit de calitatea imaginii, iar acest ecran acoperă 91% din suprafața carcasei. În multe momente în care l-am folosit am ajuns să am senzația că am în față doar un ecran, ceea ce-i destul de plăcut. Altfel, încă un plus pentru ecran, e unul cu raport de aspect 3:2. Spre comparație, majoritatea telefoanelor au un raport de 20:9, adică sunt alungite. N-ai vrea așa ceva pe laptop și o spun eu după ce-am tot folosit în ultimii ani laptopuri cu ecrane 16:9. Odată ce treci pe 3:2 nu vrei să te mai întorci, pentru că-i un raport de aspect mult mai util lucratului, în timp ce 16:9 e mai bun pentru video și gaming.

HUAWEI MateBook X Pro are și un scanner de amprentă integrat în butonul Power, astfel încât când activezi laptopul e deja deblocat. Acesta e, probabil, cel mai rapid scanner de amprente pe care îl poți avea pe un laptop cu Windows. Funcționează fix ca pe telefon, ceea ce ar și trebui, mai ales că telefonul e singurul nostru etalon pentru securitate biometrică.

Mai revin un pic la ecran ca să spun că-i un model multitouch. Deși personal prefer oricând tastatură fizică și mouse, am încercat să-i găsesc acestuia un scenariu de utilizare. Și cred că l-am găsit. În loc să mă bazez pe trackpad, trec direct pe touch și interacționez cu diversele elemente. E de mare ajutor când ai de citit ceva, când ai de dat scroll.

Laptopul mai e caracterizat de două dotări importante: procesorul Intel Core i7, cuplat cu 16 GB RAM și 512 GB sau 1 TB de stocare, și încărcătorul de 65 wați. HUAWEI MateBook X Pro se încarcă prin USB-C, fix ca telefonul, și vestea mai bună e că merge și încărcătorul de Mate 40 Pro. Altfel spus, încărcătorul de laptop funcționează la telefon și viceversa. Acesta e viitorul la care speram în urmă cu câțiva ani, când a apărut standardul USB-C, și e lăudabil că Huawei a făcut această trecere.

HUAWEI MateBook X Pro e laptopul cu, probabil, cea mai ciudată cameră web

În ultimele luni am folosit un laptop fără cameră web. Da, e unul de gaming. Apoi am trecut la MateBook X Pro și m-am bucurat că are cameră web. Și despre aceasta sunt două lucruri de spus: îți place sau o urăști. Întâi partea bună. Camera web e ascunsă sub o tastă de pe rândul de sus. Astfel, când n-o folosești, e camuflată în tastatură. Când o folosești, apeși pe tastă, iese camera și gata. Și asta e o problemă.

Camera e atât de jos, încât unghiul de la care te vezi nu te pune deloc în valoare. Poți oricând să pui laptopul pe-o cutie, pe ceva mai înalt, dar ar trebui să știi de asta. Iar dacă nu folosești camera web prea des, atunci e în regulă. Mi-ar fi plăcut însă ca Huawei să treacă măcar la Full HD ca rezoluție și să folosească un pic din ce face pe telefoane cu algoritmii ca să îmbunătățească imaginea produsă de aceasta. Am vorbit atât de mult despre cameră, pentru că astea sunt vremurile în care trăim. În aceeași idee MateBook X Pro are patru difuzoare și două microfoane. Dar despre laptop ar mai fi lucruri de spus.

Are un trackpad generos, tastatură iluminată și un design premium, adică fix cum ar trebui pentru cât costă laptopul. Iar dacă ai telefon Huawei poți folosi funcția Share, astfel încât să transmiți imediat fișiere pe laptop. E, probabil, cea mai utilă opțiune pe care un producător de telefoane a adus-o pe Windows, cât Microsoft încă a întârziat să ofere așa ceva.

Huawei susține despre acest model că-i Pro. Și la majoritatea capitolelor își respectă numele. Unde aș fi vrut eu să nu fie un compromis e placa video, adică să existe una, chiar dacă nu RTX. Nu știu cât spațiu a fost economisit, sau cât de mult a fost influențat prețul, dar ar fi fost un bonus de apreciat. Totodată, e posibil ca utilizatorii care vor astfel de echipamente să nu țină atât de mult la placa video.

Ziceam mai sus de USB-C și ar trebui trecute în revistă și porturile. Sunt două USB-C pe partea stângă, lângă mufa clasică de căști, și un port USB clasic pe dreapta. Dacă ai nevoie să conectezi un monitor la laptop, prin USB-C poți scoate direct rezoluție 4K, ceea ce-i splendid. Dar, la cum e laptopul, cel mai des îl vezi folosi de sine stătător.

HUAWEI MateBook X Pro e caracterizat de trei lucruri: portabil, arată și e premium, și nu face compromisuri la dotările importante. E vorba de un procesor excelent, un ecran pe măsură și-o tastatură foarte bună. În funcție de cum îl folosești, autonomia se poate duce până la o zi.

În condiții de folosire intensă, eu am scos câteva ore bune din el, cu luminozitate la maximum și trei ferestre de Chrome deschise cu peste 15 file în fiecare, Photoshop deschis în fundal, Spotify și alte câteva aplicații de sincronizare în cloud. Pe scurt, e un laptop premium care își justifică prețul.

În plus, acest laptop va putea fi găsit pe Huawei Online Store. Huawei a anunțat lansarea magazinului online, unde vor putea fi găsite produse din toate categoriile de dispozitive proprii. Lansarea noului online store vine cu premii și surprize pentru consumatori. Aceștia se pot înscrie la un newsletter, intra în competiție și pot câștiga numeroase vouchere, premii surpriză sau premiul cel mare un HUAWEI Mate Xs.