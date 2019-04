Huawei a devenit în câțiva ani un nume cunoscut în lumea telefonelor. Acum vrea să repete fapta în lumea laptopurilor. Reușește cu Matebook 13?

Matebook 13 este un ultrabook de 13 inci gândit pentru cei care au nevoie de un laptop performant, ușor de transportat și ce are o autonomie bună.

Laptopul are un design minimalist, iar modelul pe care l-am avut în teste are o culoare pe care Huawei, la fel ca Apple, o numește „space gray”, adică un gri mai închis care arată foarte bine. Pe spate laptopului găsim logoul companiei și numele Huawei.

Nu putem vorbi despre Matebook 13 fără a adresa similaritățile dintre el și Macbook-ul lui Apple. Unii ar spune, pe un ton peiorativ, că acest laptop este o clonă de Macbook cu Windows. Totuși, asta nu mi se pare neapărat un aspect negativ.

Am apreciat designul minimalist al Macbook-urilor de-a lungul anilor și dacă pe Huawei nu o deranjează că a „furat” acest design, nici eu nu o să mă supăr dacă oamenii o să creadă că folosesc un Macbook cu Windows.

În față are doar două stickere: unul care-ți arată că ai de-a face cu un procesor Intel și unul care să-ți arate noua funcție numită Huawei Share, cu ajutorul căreia poți distribui documente și imagini mai ușor între laptop și telefon. Trackpadul este generos și în partea din dreapta avem butonul de start în care este încorporat și un senzor de amprentă, pentru o securitate îmbunătățită.

Laptopul Huawei are o grosime de 14,9 mm și cântărește 1,3 kg și are o construcție solidă, ceea ce-l face foarte bun pentru călătorii.

La conectivitate Matebook 13 nu stă foarte bine din cauza faptului că are doar două porturi USB-C (niciunul thunderbold 3) și o mufă de căști. Pentru că are doar două porturi USB-C, cei de la Huawei sunt băieți buni și-ți oferă un adaptor în cutie, și astfel ai încă un port USB-C, un port HDMI, unul DisplayPort și unul USB. Nu e o soluție elegantă, dar este o soluție.

Huawei Matebook 13. Ecran pentru productivitate

Înainte să îți povestesc despre orice altceva trebuie să îți spun despre ecranul lui Matebook 13. Este puțin ciudat deoarece este mai înalt decât alte ecrane de laptopuri de 13 inci deoarece are un raport de aspect de 3:2, nu 16:9, după cum am fost obișnuiți.

Această schimbare este gândită pentru o productivitate crescută: vezi mai mult pe ecran, ai mai mult text și așa mai departe. Este un raport de aspect ce-mi place pentru un laptop de muncă, însă nu este ideal pentru entertainement deoarece atunci când te uiți la un film ai bare negre destul de mari și sus și jos.

Totuși, având în vedere că vorbim de un ultrabook de cărat dintr-un loc în altul, nu cred că acest lucru va fi un mare minus.

Apropo de margini negre, cele ale lui Matebook 13 sunt foarte mici, de 4,4 milimetri, ceea ce face ca raportul ecran/corp să fie de 88%. Totuși, a existat destul de mult spațiu și pentru o cameră de 1MP, însă care oferă imagini de o calitate jenantă.

Rezoluția display-ului este una Quad HD (2160 x 1440 pixeli) și acoperă 100% din spațiul sRGB, iar imaginile afișate sunt extrem de clare și de frumoase. Este o plăcere să navighezi, să citești și să editezi poze pe un asemenea ecran. Totuși, mi-aș fi dorit ca ecranul să fie mai luminos. În unele situații, chiar și la luminozitate maximă (300 de niți) simțeam nevoia de un plus de lumină.

Un alt plus al ecranului este faptul că este sensibil la atingere și astfel poți să lucrezi și cu mâinile. Sigur, vei lăsa amprente pe ecran, dar plusul de confort pe care un astfel de ecran îl aduce merită efortul de a șterge tot timpul ecranul.

Nu poți să să folosești Matebook 13 ca tabletă, însă și așa am apelat des la touchscreen în timpul orelor de muncă.

La ce ai vrea să folosești Matebook 13

Modelul pe care l-am avut în teste are un procesor Intel Core i7-8565U 1,8 GHz, 8 GB RAM 2133 MHz, 512 GB SSD, o placă video integrată Intel HD 620 și o placă video dedicată de la Nvidia, GeForce MX150 2GB VRAM. Pe piață mai există variante și cu procesor Intel i5, 256 GB SSD și fără placa video Nvidia dedicată. Bateria este una de 41,8 Wh.

Așadar, laptopul este mai mult decât capabil pentru tot ceea ce înseamnă muncă de laptop zilnică: editare de texte, browsing, scriere de mailuri, editare foto și chiar editare video (însă doar Full-HD) și poate fi folosit și pentru jocuri fără cerințe grafice mari.

Matebook 13 a obținut 3946 de puncte în testul PCMark 10 și s-ar situa între un computer de gaming și un computer de office (potrivit clasamentului PCMark 10). Mai în detaliu, laptopul a obținut un scor de 6550 de puncte în aplicațiile de productivitate (Word, Excel) și 3346 de puncte în programele pentru crearea de conținut.

Placa video de la Nvidia ajută sistemul să meargă mai bine, însă, din păcate, MX150 nu o să te ajute foarte mult în editarea video deoarece îi lipsește encoderul NVENC. Pentru că placa video nu are acestă capabilitate, laptopul nu se descurcă bine la randarea de clipuri video, iar acestă sarcină o va face procesul/placa video integrată.

În Premiere Pro abia am putut lucra cu clipuri 4K, iar un minut de un astfel de clip a fost exportat în 30 de minute, la o rezoluție Full HD. Totuși, un proiect video Full HD de câteva minute va fi exportat în Full HD în câteva minute.

Așadar, MX150 nu te ajută foarte mult în editarea video, dar îți dublează performanța în gaming. Am testat Apex Legends și Fifa 19 pe acest laptop și placa Nvidia chiar ajută în acest scenariu.

Am rulat Apex Legends (rezoluție nativă 2160 x 1440 pixeli) la 15 FPS pe Intel HD 620, iar pe MX 150 jocul a stat peste 30 fps. Fifa 19 s-a descurcat mai bine și am avut 20-30 fps-uri pe Intel HD 620 și pe MX150 am stat constant la 60 de fps-uri.

Dacă scazi rezoluția la una 1920 x 1200 pixeli atunci mai câștigi câteva cadre în plus și poți avea sesiuni de gaming atunci când ești plecat.

Apropo, atunci când îi dai mai mult de lucru, laptopul tinde să se încălzească destul de tare și începi să auzi și ventilatoarele cum se învârt încercând să alunge aerul cald din interior.

Laptopul rulează sistemul de operare al Microsoft, Windows 10 și, spre deosebire de telefone, compania nu a ales să modifice interfața și bine a făcut. De fapt, pe Matebook 13 am găsit mai puține programe bloatware decât pe alte laptopuri de la producători consacrați.

Pe laptop ai doar un program al Huawei numit PC Manager care este chiar util. Te ajută să vezi starea componentelor, să vezi dacă ai ultimele drivere instalate și să gestionezi conexiunea cu PC-telefon.

Matebook 13 are o funcție pe care nu o găsești în altă parte

Autonomia bateriei este OK și te-ar putea ține o zi întreagă de muncă. În timpul testelor, bateria laptopului a ținut cam șase ore și 30 de minute într-un regim de muncă moderat: editare de texte, browsing cu Chome (10-20 de taburi deschise), editare foto, vizionare de clipuri.

Testele au fost făcute la o luminozitate a ecranului de 75% și opțiunea „better battery” activată. Aici se vede cât de multe resursă consumă un astfel de display și faptul că are o placă video dedicată (chiar dacă nu este folosită tot va consuma puțină energie)

Pe de altă parte, încărcarea este una destul de rapidă și în 30 de minute o să obții cam 50%, deci vreo trei ore de funcționare. Frumusețea este că încărcătorul este unul mic, ca de telefon, și-l poți folosi pentru a-ți încărca ambele dispozitive cu un singur încărcător. Folosind adaptorul din cutie îți încărca ambele produse în același timp, dar încărcarea prin USB a telefonului este extrem de lentă (câteva procente în 30 de minute).

Huawei Share One Hop este funcția care m-a entuziasmat cel mai mult la acest laptop Huawei. De ce? Pentru că îți poate ușura munca foarte mult. Prin acestă funcție, telefonul Huawei sau Honor (deocamdată doar acestea sunt compatibile) se conectează la laptop și astfel poți să transmiți fișiere de la unul la altul doar printr-o atingere (prin Wi-Fi și NFC). Nu mai trebuie să conectezi telefonul prin cablu și nici nu mai trebuie să salvezi poze în cloud.

Partea asta funcționează foarte bine și poți trimite până la 500 de poze de pe telefon pe laptop în vreo două minute.

Huawei merge mai departe și spune că poți face același lucru și cu documente text și alte fișiere, spune că poți să copiezi un fragment de text pe PC pentru ca apoi să-l pui într-un document pe telefon și ai putea să începi un PowerPoint pe laptop ca apoi să-l termini pe telefon.

Toate aceste lucruri nu au funcționat după cum susține compania. Nu am reușit să trimit documente text, PDF-uri sau alt tip de fișiere prin atingerea telefonului de laptop. Totuși, este bine măcar că le poți trimite prin Huawei Share, adică alegi documentul (fie laptop sau telefon) alegi share, apoi destinația și gata.

Totuși, am rămas dezamăgit că nu a mers funcția de copiere de pe laptop și folosirea acelei informații pe telefon. Am încercat tot ce mi-a trecut prin cap și nu a funcționat. Deci Huawei Share One Hop funcționează doar pe jumătate.

Înainte să închei acest articol trebuie să-ți mai spun că experiența de tastare pe acest laptop este una foarte bună. Tastele sunt late și cursa este una ok: nu sunt e una lungă, dar nici nu simți că bați tastele pe o bucată de metal (cum se simte pe Macbook-uri). Să nu uit, tastatura este iluminată, astfel încât să poți să tastezi și pe întuneric.

Touchpadul este unul destul de mare pentru un laptop cu un corp atât de mic și este unul destul de precis. Nu m-a încântat, dar nici nu m-a forțat să trec la un mouse.

De ce ai vrea un ultrabook de la Huawei

Așadar, Huawei Matebook 13 este un ultrabook care bifează destul de multe elemente pe care le-ai vrea la un astfel de produs. Dacă vrei un laptop care să știi că nu o să te lase când ești pe drumuri atunci poți alege Matebook 13, mai ales dacă ai deja un telefon Huawei și beneficiezi de Huawei Share.

Totuși, dacă nu ai de gând să te și joci pe el, atunci mergi pe varianta cu Intel HD 620 deoarece este mai ieftină și astfel ai avea și o autonomie mai bună, iar MX150 nu cred că merită diferența de preț.

Pe de altă parte, dacă lucrezi mult cu video atunci caută un laptop cu o altă placă video deoarece acesta nu o să te ajute cu randările.

Într-un final, pot să spun că Huawei ne arată că poate să facă și laptopuri bune și dacă rezolvă problemele cu Huawei Share One Hop atunci poate câștiga și mai mulți clienți.