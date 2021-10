HP Pavilion 16, laptopul cu Intel ”tăios” de rapid în jocuri

Acest laptop de gaming de la HP face parte din gama Pavilion, echipat cu procesor Intel® Core™ i5-10300H, performant, ce face parte din generatia a 10-a de procesoare Intel de gaming.

Asa cum stiti, procesorul este cea mai importanta componenta a unui sistem de gaming, dat fiind faptul ca acesta este creierul sistemului si este esential sa aveti un procesor care sa faca fata cu brio celor mai solicitante sarcini si jocuri. Intel® Core™ i5-10300H are 4 core-uri si 8 thread-uri si atinge o frecventa turbo de pana la 4.5 GHz, cu un TDP de 45W. Practic, acesta asigura o experienta de gaming similara cu aceea a unui desktop, intr-o carcasa mult mai mica.

Tehnologiile Intel care fac valuri laptopul de gaming HP Pavilion 16

Cateva din tehnologiile Intel integrate in acest dispozitiv si il ajuta sa atinga performante uimitoare sunt:

Intel Turbo Boost Technology 2.0 creste dinamic frecventa procesorului, dupa cum este necesar, pentru a oferi un boost de performanta cand aveti nevoie si o eficienta energetica crescuta atunci cand nu aveti nevoie de performanta.

Intel Speed Shift Technology ofera o receptivitate mai rapida cu schimbari de performanta de scurta durata, care permite procesorului sa selecteze rapid cea mai buna frecventa si tensiune pentru performante optime si eficienta energetica.

Intel Hyper-Threading Technology foloseste resursele procesorului mult mai eficient și permite rularea a doua thred-uri pe fiecare core. Aceasta tehnologie ajuta foarte mult la rularea mai multor aplicatii simultan, fara a influenta receptivitatea sistemului.

Daca ne gandim la jocurile preferate, cu totii stim ca pentru perfomante bune ai nevoie de un sistem de racire eficient. Sistemele termice imbunatatite mentin laptopul rece, ca sa te poti juca mai bine, mai rapid si pentru mai mult timp. Cea mai noua tehnologie de gestionare a ventilatiei ofera un design imbunatatit al conductelor de caldura, stabilizand fluxul de lucru si divertisment intr-un mediu racoros.

De asemnea, laptop-ul dispune de tehnologia HP Fast Charge, cu ajutorul careia puteti incarca dispozitivul, intr-o pauza de la joc, de la 0 la 50% in doar 45 de minute.

Pe partea de conectivitate si porturi, acest laptop dispune de o mufa HDMI, un port RJ-45 pentru conectarea internetului prin cablu, iesire de microfon, un usb TYPE C si doua usb-uri 3.1.

HP Pavilion 16, în jocuri

Si acum am ajuns la partea cea mai asteptata, sa vedem cum se descurca in jocurile preferate: CSGO, Fornite, GTA V, Minecraft, PUBG si LoL. De mentionat faptul ca am testat jocurile la rezolutie FHD cu setarile grafice medii.

CSGO: Primul joc pe care vreau sa il testez este Counter Strike Global Offensive. Dat fiind faptul ca acest joc foloseste, in principal, resursele procesorului, nu am avut nici o problema in timpul jocului si am obtinut o medie de 185 FPS-uri cu setarile medii la rezolutie 1920×1080 intr-un meci de deathmatch.

Fortnite: Am vrut sa testez si Fortnite-ul, un joc extrem de popular, asa ca am intrat intr-un meci de arena solo. Am avut o medie de 115 FPS-uri

GTA V: Urmatorul joc este GTA V, un joc interesant si jucat de majoritatea gamerilor, datorita design-ului grafic si libertatii gameplay-ului oferit de acesta. M-am bucurat de o fluiditate maxima in joc, fara frame drop-uri sau alte aspecte care mi-ar fi putut strica experienta de joc. Cu setarile medii am obtinut 95 FPS-uri.

Minecraft: M-am hotarat sa descarc si Minecraft-ul, un joc in care poti sa faci foarte multe: sa construiesti, sa supravietuiesti, sa te lupti si sa castigi 😊 . Cum am intrat in joc am inceput sa-mi procur materialele necesare pentru a-mi putea face o casa. Media obtinuta a fost de 120 FPS-uri.

PUBG: Am zis sa-mi verific skill-ul intr-un meci de PUBG, sperand ca la sfarsitul jocului sa raman singurul in viata pentru a castiga jocul. Am obtinut o medie de 100 FPS-uri.

LoL: Pentru a testa si mai mult performantele laptopului am ales ma joc si in alta liga, o liga cu o competitivitate mai mare, un joc de strategie si actiune intr-un ritm mult mai alert, League of Legends. Cu setari medii am avut 190 FPS-uri.

Laptopul pe care l-am testat face parte din platforma HP Pavilion, echipat cu procesor Intel Core i5-10300H de-a 10-a generatie si placa video NVIDIA GeForce GTX 1650.

Ce vreau să mai menționez este că performantele produselor din aceasta platforma pot varia in functie de memoria RAM, daca produsul are stocare SSD sau HDD si in functie de placa video cu care vine echipat laptopul.