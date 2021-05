Hackerii din 2021 te lasă fără carburant la mașină, avion și nu numai: atacul cibernetic care a pus pe jar autoritățile

Scenariile pe care până mai ieri le vedeai doar în filme SF au ajuns deja să se materializeze în SUA. Un atac cibernetic împotriva unui operator de conducte a lăsat coasta de vest a Statelor Unite fără carburant.

În 2021, hackerii nu mai fură două, trei fotografii sau clipuri incendiare pentru a le folosi în scop de șantaj. Din păcate, consecințele atacurilor cibernetice la ora actuală sunt mai grave ca niciodată. Ca referință, un astfel de atac împotriva unui operator major de conducte din Statele Unite, cu numele Colonial Pipeline, a dus la oprirea rețelei care transportă 45% din carburantul necesar pentru jumătate din țară, coasta de est. Aceasta include orașe importante precum New York, Boston, Miami, New Jersey, New Orleans.

Din primele informații, atacul a fost unul de tip ransomware, devenite foarte populare în ultimii ani, mai ales în industria medicală. În ceea ce privește performanța Colonial Pipeline, compania transportă 2,5 milioane de barili de benzină, motorină, combustibil pentru avioane şi alte produse rafinate pe zi, prin 8.850 kilometri de conducte care leagă rafinării de pe Coasta Golfului de estul şi sudul Statelor Unite.

Colonial și-a oprit toate sistemele când a identificat pericolul, se arată într-un comunicat de presă pe marginea subiectului. Atacul a fost descoperit vineri. Această acţiune a oprit temporar operaţiunile şi a afectat unele dintre sistemele sale IT, a spus compania.

Dacă nu era evident chiar și pentru un profan, din investigațiile preliminarii ale autorităților americane s-a ajuns la concluzia că hackerii din spatele acestei acțiunii fac parte dintr-un grup ”extrem de profesionist”. Anchetatorii analizează dacă este responsabil un grup supranumit ”DarkSide” de către comunitatea de cercetare a securităţii cibernetice, a declarat un fost oficial guvernamental. Acest grup de hackeri este cunoscut de câțiva ani pentru desfăşurarea de atacuri ransomware şi șantajarea victimelor, evitând în acelaşi timp, selectiv, ţintele din statele post-sovietice.