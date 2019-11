Cum previi infecții cu ransomware prin dezactivarea unei componente din Windows – SMBv1

În urmă cu ceva timp, infecțiile cu ransomware au fost foarte populare. Deși nu mai auzi detalii despre ele la fel de des, ar fi bine să știi cum să te protejezi, măcar de unele.

Infecțiile cu WannaCry și Petya au pus în pericol zeci de mii de sisteme de pe întregul mapamond, de la insistuții până la persoane fizice, prin exploatarea unei vulnerabilități din Windows. Aceea este inclusă în SMBv1 și este prezentă în Windows 10, Windows 8 și Windows 7.

Din fericire, SMBv1 este foarte ușor de eliminat din Windows, deși ar fi bine să ai în vedere un lucru. Server Management Block sau Samba, după cum îi mai spun apropiații, este un protocol de comunicații în rețea care facilitează transferul de date între caculatoare cu sisteme de operare diferite. Între timp, dacă nu poți acces un sistem cu Windows 7 sau Windows 8 din aceeași rețea, de pe un computer cu Windows 10, probabil că are legătură cu faptul că îți lipsește SMBv1.

În ultimii ani, SMBv1 a fost înlocuit cu SMBv2 și SMBv3. Din păcate, multe echipamente și sisteme de operare nu au fost actualizate pentru a facilita tranziția la versiunile mai recente de Samba. Microsoft are o listă de aplicații care necesită SMBv1 pentru a comunica în rețea.

Indiferent dacă ai nevoie de unele dintre acele aplicații riscurile la care te expui având activ pe sistem SMBv1 sunt foarte mari. Ca urmare, ai face bine să-l dezactivezi și, chiar dacă acest detaliu nu mai trebuie menționat, să-ți faci un backup regulat la datele importante de pe computer.

Dacă ai urmat acești pași, fă click pe Start și tastează Control Panel. Optează pentru primul rezultat. Intră la secțiunea Programs and Features. În colțul din stânga sus, fă un alt click pe Turn Windows features on or off. Vei întâmpina imediat o fereastră precum cea de mai jos. Din lista stufoasă, debifează SMB 1.0/CIFS File Sharing Support. Confirmă cu OK, așteaptă câteva secunde sau minute până la finalizarea procesului și repornește-ți computerul.