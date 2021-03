Google vrea să-i facă pe acești români experți în IT: care sunt condițiile și cine se califică

Google a anunțat un program de susținere a dezvoltării competențelor digitale în România. Vorbim de 1.255 de burse pentru obţinerea de certificate în domeniul IT.

Din 2020 până în prezent s-a vorbit foarte mult despre digitalizare și a fost o accelerare în acest sens, atât la nivel privat, cât și public. Un studiu realizat de Google şi McKinsey arată că peste 90 de milioane de persoane apte de muncă din Europa vor avea nevoie să dezvolte noi competenţe.

Legat de contextul pandemiei, cele mai recente estimări McKinsey arată că această cifră a crescut cu 25% în ultimul an. Oamenii vor trebui să își găsească noi domenii de activitate, iar în acest context le-ar putea fi utile aceste burse. Programul Google sprijină acest proces și oferă pregătire pentru o carieră în domenii ca IT Support, Project Management, UX Design şi Data Analytics.

Bursele sunt oferite în cadrul a două proiecte, derulate pe platforma Coursera. Cursurile pot fi finalizate în mai puţin de şase luni, nu necesită experienţă relevantă şi sunt recunoscute de experţi din industrie şi angajatori.

În primul rând, vorbim de proiectul Digital Women realizat de Fundaţia EOS (Educating for an Open Society Romania) cu sprijinul INCO.

Vor fi acordate burse către 755 de femei care vor să-şi construiască o carieră în tehnologie. Proiectul se adresează femeilor în şomaj sau celor care ocupă locuri de muncă periclitate. Bursele sunt destinate pentru urmarea programului „IT Support Specialist Certificate” dezvoltat de Google, găzduit pe platforma Coursera.

În ceea ce privește al doilea proiect, este derulat de Fundaţia Leaders, organizaţie parteneră Grow with Google. Va distribui în România 500 de burse finanţate de Google. Acestea vor putea fi folosite pentru cursuri într-unul dintre cele patru programe: IT Support, Data Analytics, Project Management, UX Design.

„Proiectele […] sunt un sprijin pentru cei afectați de schimbările economice profunde prin care trecem […]. Acestea sunt parte din programul Grow with Google, prin care sprijinim oamenii să-și dezvolte competențele digitale. Grow with Google a fost lansat în România în urmă cu 5 ani, iar până în prezent am pregătit peste 250.000 de persoane.”

Dan Oros, Head of Marketing Google Romania.