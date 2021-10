Google Meet te face să uiți de Zoom și Skype: cum va revoluționa videoconferințele

Google nu a creat niciodată aplicații foarte utile pentru videoconferințe. Din acest motiv, le-a și reinventate de vreo 10 ori și le-a schimbat numele cu fiecare ocazie. Google Meet, însă, se pare că are tot ce-i trebuie pentru a devenit un hit printre utilizatori.

Google Meet tinde să fie una dintre cele mai utile aplicații de videoconferință disponibile online, mai ales datorită actualizărilor din ultima perioadă. Dacă funcția disponibilă momentan în beta va ajunge la toți utilizatorii, sunt multe motive pentru ar fi bine să migrezi de la Zoom sau Skype către soluția gigantului din Mountain View.

Google Meet îți face viața mai ușoară: ce s-a schimbat

Google Meet a început să testeze un mecanism de traducere în timp real a afirmațiilor tale din timpul unei videoconferințe. Astfel, în timp ce vorbești, interlocutorul tău poate să vadă, sub forma unei subtitrări, într-o cu totul altă limbă, ce ai spus tu. Pe de o parte, aplicația de videochat oferă de ceva timp posibilitatea generării de subtitrări sau transpunere în format text a afirmațiilor verbalizate într-o videoconferință. Noutatea constă în componenta de traducere.

În mod previzibil, nu va suporta din start foarte multe limbi străine. Dacă cineva vorbește însă în Spaniolă, Franceză, Portugheză sau Germană, cuvintele sale îi pot fi subtitrate în engleză. O altă restricție ține de tipul de utilizatori de Google Meet care vor avea acces la noua funcție ”în primul val”. Este vorba de cei care plătesc pentru acces la Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus și Teaching & Learning Upgrade.

Administratorii de conturi Google care sunt interesați de noua funcționalitate se pot înscrie să o experimenteze folosind acest formular online. După aceea, utilizatorii serviciului pot activa funcția bifând Captions (Subtitrare) în Settings sau Setări. Aleg engleză în primul câmp și se va debloca ”Translated Captions” (Subtitrări traduse) în câmpul următor. Bifezi, alegi limba sursă din unele de mai sus și asta a fost tot.