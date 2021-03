Gigantul comerțului online și-a schimbat logo-ul pentru că semăna cu Hitler: ce a greșit Amazon

Amazon, compania-gigant din e-commerce, s-a văzut nevoită să-și schimbe logo-ul pentru că semăna prea tare cu fostul lider nazist Adolf Hitler.

Amazon a dat-o în bară cu un nou logo ce a atras imediat atenția pe internet. Mai mulți oameni au semnalat faptul că noul logo seamănă cu fostul lider nazist Adolf Hitler. Reacțiile negative n-au rămas fără răspuns pentru că Amazon a decis imediat să-l schimbe.

Compania a făcut mutarea, însă, extrem de subtil.

În imaginea de mai jos vezi logo-ul inițial – cel din stângă și cel cu care a fost schimbat – adică cel din dreapta. Pentru o mai bună comparație, în mijloc îl ai pe fostul lider al Germaniei din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial.

Logo-ul a fost lansat în luna ianuarie și a devenit imediat ținta criticilor pe internet.

lmao I completely missed that amazon quietly tweaked its new icon to make it look… less like hitler pic.twitter.com/Jh8UC8Yg3u

— alex hern (@alexhern) March 1, 2021