Ghostbusters, filmul din copilăria ta, are un nou trailer: când va apărea Ghostbusters: Afterlife

Sony Pictures a lansat un trailer pentru filmul „Ghostbusters: Afterlife”, cu Finn Wolfhard, McKenna Grace, Carrie Coon și Paul Rudd, în care apar și personajele devenite clasice interpretate de Bill Murray, Dan Aykroyd și Harold Ramis. Iată când îl vei putea vedea.

Murray, Akroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver, Annie Potts și Ramis au făcut parte din filmul original, lansat în 1984, dar și din continuarea filmului, „Ghostbusters II”, din 1989.

Ghostbusters: Afterlife va fi lansat pe 11 noiembrie

După moartea lui Ramis, în 2014, nu era clar dacă va mai fi realizat un al treilea film cu distribuția originală. Sony a produs un remake cu o distribuție exclusiv feminină a filmului, în 2016, cu Leslie Jones, Kristen Wiig, Kate McKinnon și Melissa McCarthy.

Însă acel lungmetraj a avut încasări slabe în cinema, iar Sony a decis să îl aducă pe Jason Reitman ca scenarist și regizor pentru „Ghostbusters: Afterlife”. Acesta a adus o distribuție mai tânără și a convins o parte din vedetele originale să apară în noul film.

Dupa ce se mută într-un orășel liniștit, o mamă și cei doi copii ai săi află că au o strânsă legătură cu echipa originală Ghostbusters și încearcă să înțeleagă moștenirea lăsată în urmă de bunicul familiei.

În privința altor conexiuni cu filmele originale Ghostbusters, Afterlife nu are prea multe. În locul unor adulți, protagoniștii sunt copii, de această dată. În plus, acțiunea se petrece în mediul rural, în locul unui oraș important, precum New York. În final, se pare că de această dată vom discuta despre un film de aventură, în defavoarea unei comedii.

„Ghostbusters: Afterlife” trebuia să fie lansat în iulie 2020, dar a fost amânat de mai multe ori din cauza pandemiei. Acum este programat să fie lansat în cinema pe 11 noiembrie.

„Vânătorii de fantome/ Ghostbusters” este o comedie în care un trio de parapsihologi excentrici pun la punct o afacere vizând vânătoarea de fantole în New York. Primele două filme au avut încasări de peste cinci sute de milioane de dolari la nivel mondial.

Poți vedea trailerul mai jos.