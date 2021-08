Gestul Vodafone care ne afectează pe toți: ce se întâmplă cu tarifele, mai ales dacă mergi în vacanță

Vodafone este unul dintre cei mai populari operatori din România și, din această poziție, are tot dreptul să umble la tarifele practicate, mai ales dacă discutăm de o aliniere la un trend din piață.

Cu toți știm că Brexit-ul s-a finalizat deja de ceva timp, dar operatorii de telefonie ți-au mai dat un pic de răgaz înainte să-ți schimbe prețurile practicate în Marea Britanie și Gibraltar (teritoriu britanic). Inevitabilul s-a produs însă, iar particularitățile noilor tarife au fost comunicate clienților printr-un SMS cât se poate de stufos.

Tarifele Vodafone, de la 1 ianuarie 2021

În cazul în care urmează să călătorești în Marea Britanie sau lucrezi acolo de ceva timp și ai o cartelă Vodafone de România, ar fi bine să ai în vedere modificările anunțate de operator.

”Îți reamintim că începând cu 1.01.2021 reglementările europene privind Roam like at home (RLAH) nu se mai aplică pentru Marea Britanie (inclusiv Gibraltar), ca urmare a retragerii din SEE. Drept urmare, poți beneficia de următoarele tarife: 100 min efectuate/primite, 8 GB trafic date, cost 0 Euro, tarife la depășire: 1Euro/ 10 min primite /efectuate, 1 Euro/ 500MB date, TVA inclus, activând, începând cu 13.08.2021, opțiunea Roaming Marea Britanie. Această optiune este oferită cu titlu gratuit si este valabilă pe perioada minimă contractuala. Poți activa această opțiune apelând *100*4*2# sau accesând My Vodafone https://bit.ly/3zmaoam. Tarife fără ofertă: apel efectuat local si SEE 0.06 Euro/min, apel primit 0.013 Euro/ min, apel efectuat non SEE 1.49 Euro/ min, SMS trimis 0.024 Euro/ sms, trafic de date 0.0036 Euro/ MB (TVA inclus). Promoțional până la data de 12.08.2021 se păstrează beneficiile existente. Detalii la https://bit.ly/UK_Roaming”, se arată în mesajul trimis clienților operatorului român.

Ca referință, Vodafone este cel mai mare operator de servicii mobile şi fixe în Europa şi cel mai mare furnizor de servicii IoT din lume. La 30 iunie 2021, Vodafone Group avea peste 300 de milioane de utilizatori ai serviciilor mobile, mai mult de 28 milioane de utilizatori ai serviciilor de broadband fix, peste 22 de milioane de clienţi ai serviciilor TV şi mai mult de 130 milioane de dispozitive IoT conectate.