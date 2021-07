Gest incredibil făcut de Elon Musk. Care e legătura miliardarului cu Partidul Comunist Chinez

Elon Musk, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, este recunoscut pentru activitatea sa pe Twitter, acolo unde postează mesaje sau reacționeză la diverse postări. De curând, o astfel de reacție a devenit virală.

Deși ne-am obișnuit să vedem cum Elon Musk postează tweet-uri despre criptomonede, sau anunțuri despre Tesla și Space X, miliardarul a demonstrat, prin ultima sa reacție, că apreciază Partidul Comunist din China.

Totul a început în secunda în care Elon Musk a răspuns unei postări pe Twitter făcute de agenția de presă Xinhua News controlată de Beijing.

În respectiva postare era prezentat un citat din discursului lui Xi Jinping susținut cu ocazia aniversării a 100 de ani de la fondarea Partidului Comunist din China.

Cu această ocazie, CEO-ul Tesla a afirmat că prosperitatea economică a Chinei este cu adevărat „uimitoare”, relatează Insider.

„Prosperitatea economică pe care China a atins-o este cu adevărat uimitoare, în special în infrastructură! Încurajez oamenii să viziteze și să vadă cu ochii lor”, a scris Musk pe Twitter.

China has realized the first centenary goal pic.twitter.com/oqCgnChHOj

— China Xinhua News (@XHNews) July 1, 2021