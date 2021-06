Elon Musk la 50 de ani: ce trebuie să știi despre controversatul CEO Tesla și SpaceX

Elon Musk, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, CEO-ul Tesla și Space X, sărbătorește 50 de ani de viață. Momentul a fost marcat de mama miliardarului cu un gest care făcut înconjurul lumii și a devenit viral.

Mama lui Elon Musk a postat pe Twitter o fotografie care o ilustrează pe ea, dar și pe micuțul Elon, când era bebeluș.

Nimic nu avea să prevadă atunci că băiețelul dolofan din brațele mamei va deveni peste decenii unul dintre cei mai puternici și bogați oameni din lume.

Happy birthday ⁦@elonmusk⁩ 🎂🎉 Thank you for this wonderful day 50 years ago. You have brought me great joy. Lots of love ❤️❤️❤️ #HappyBirthdayElonMusk now trending 🙌🙏 pic.twitter.com/xro3QwQD1z

— Maye Musk (@mayemusk) June 28, 2021