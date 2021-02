Cele mai tari jocuri, pe orice telefon sau laptop ai avea. Și nu-ți trebuie decât internet

De Nvidia ai auzit până acum. De GeForce Now poate ai auzit mai rar, dar e tipul acela de platformă (sau idee) care schimbă felul în care faci un lucru. În speță, gamingul. E printre noi, în varianta oficială din 2020. Cum nu sunt mare gamer, în urmă cu un an, am zis că aștept să se maturizeze. Îmi pare un pic rău doar că am așteptat atât.

Primul joc digital l-am jucat pe-o consolă de origine incertă care copia produse ceva mai populare. Era un joc simplu, fotbal 2D, dar era fascinant. Am redescoperit gamingul odată cu calculatoarele din internet cafe, perioadă în care jocurile erau împărțite între “pe calculator” sau “pe televizor”. În fine, unde voiam să ajung: în aproape 20 de ani de gaming de plăcere, cea mai mare parte din timp m-am jucat pe calculator.

Asta a făcut ca de fiecare dată să caut să mai adaug ceva în el. O placă video dedicată, o placă video mai bună, un hard disk mai rapid, mai spațios, un monitor mai mare, mai bun și tot așa. În prezent, momentul e extraordinar: nu mai contează echipamentul tău, ci doar alegi în ce joc vrei să investești câteva ore. Da, e vorba de GeForce Now, platformă ajunsă acum la aniversarea primului an în public după câțiva ani de beta.

Contextul e cu atât mai important când te uiți pe-o statistică recentă. În noiembrie, Romanian Game Developers Association (RGDA) a prezentat un studiu conform căruia 7,9 milioane de români joacă jocuri video. Sigur, unii pe PC și consolă, alții pe telefon sau chiar tabletă. Pentru fiecare dintre aceste echipamente există o versiune dedicată a jocului, că încă nu suntem în punctul în care aceeași versiune să funcționeze pe toate. Poate vom ajunge într-o zi acolo. Până atunci există o scurtătură.

Jocurile care sunt independente de hardware

Vorbim, în prezent, de internet gigabit, de 5G și de conexiuni mai bune ca niciodată, cu lățime de bandă din plin și viteză peste măsura necesităților de zi cu zi. Așa că pentru noua infrastructură de care dispunem sau putem dispune Nvidia a creat platforma GeForce Now.

Ai nevoie de un cont și ai nevoie de un telefon sau computer. De aici înainte ai acces la o colecție impresionantă de jocuri video, inclusiv unele dintre cele mai populare în orice moment ai intra pe platformă. Dintre toate preferatul meu e Cyberpunk 2077. Sigur, a avut un debut cu o mulțime de probleme și încă mai e de muncă la el, dar e titlul acela care îți oferă o evadare din realitate într-o distopie probabilă sau imposibilă a viitorului.

Dacă nu e pentru tine scenariul pe care ți-l propune poți alege oricând Assassin’s Creed Valhalla, alt titlu imens. Sau Metro: Exodus. Sau poate Hitman III ori Far Cry 5. Personal, când vine vorba de jocuri, sunt o fire conservatoare. Aleg, cu precădere, shooterele, pentru că în adolescență “mi-am făcut mâna” cu Counter-Strike, și el disponibil.

Ziceam însă de cont. Ai opțiunea gratuită cu acces standard și ai sesiuni limitate la o oră. Apoi ai profilul de Founder. Acum costă mai puțin de 30 de dolari pentru șase luni, adică mai puțin de cinci dolari pe lună și ai acces prioritar pe servere, sesiuni de până la șase ore (după care te reconectezi) și rulezi jocurile pe RTX. Pe Founder mi-am petrecut și eu ultimele zile.

În urmă cu un an, când platforma GeForce Now a fost lansată oficial, am zis că aștept până când lucrurile se vor “așeza”, adică va fi populată colecția cu jocuri, iar actualizările necesare după orice lansare vor fi fost făcute. Așa că, iată-mă, în 2021 am încercat această idee: game streaming.

Dacă tot suntem obișnuiți cu filme și seriale pe streaming, de ce nu ne-am obișnui și cu gamingul?

Pe Windows și macOS ai aplicație dedicată, o instalezi și din ea joci ce vrei. O aplicație e disponibilă și pe Android, iar pe iPhone și iPad jocuri în Safari. Totodată, o poți accesa chiar și pe Chromebook și, desigur, pe Nvidia Shield. Shield nu-i doar pentru gaming prin GeForce Now, ci îți și face televizorul mai “deștept” cu Dolby Atmos și Dolby Vision, upscaling la 4K și alte câteva funcționalități. În fine, eu n-am așa ceva, dar poate cauți un accesoriu excelent pentru TV și te ajută recomandarea.

Bun, am instalat aplicația, am băgat contul și asta e. Sau nu chiar, că mai e ceva de menționat. Cum probabil ți-ai dat seama până acum, telefonul sau tableta n-au tastatură și mouse. Jocurile de care vorbim când vorbim de GeForce Now sunt “clasice” în sensul că funcționează cu aceste accesorii sau cu un gamepad. Nvidia are și câteva recomandări, cum ar fi Razer Raiju, Junglecat sau Steelseries Stratus Duo.

Am zis însă că eu prefer shooterele, iar pentru ele reușesc să pierd meschin de repede de fiecare dată când folosesc un gamepad, așa că încă mă bazez pe mouse și tastatură. Din fericire, pe telefon, le poți conecta prin Bluetooth.

Toate acestea sunt însă nimic fără internet – și, mai precis, fără o conexiune bună la internet. În cazul meu aș putea spune că GeForce Now m-a ajutat să văd și unde furnizorul meu nu se descurcă deloc excelent. Am bifat două din trei specificații. Ce-i important de reținut aici e că o conexiune mai proastă la internet înseamnă și că streamingul se va face la o calitate mai scăzută.

Cum va fi GeForce Now pe 5G? Sper să aflăm curând, când rețeaua din România va fi pe deplin implementată. Personal, sunt optimist. Până atunci, m-am descurcat cu ce-am avut.

În esență, asta e și ideea GeForce Now: să te descurci cu ce ai. Sau, mai precis, să te distrezi cu ce ai. Eu am făcut-o pe un laptop cu Windows 10, pe un Samsung Note 20 și pe un MacBook Pro. A, da, și pe un Motorola Moto G6 Play, telefon lansat în 2018 și încă de atunci era entry-level. Nu zic că ar trebui să faci la fel, dar eu am făcut-o ca să văd dacă se poate. Și se poate, pentru că ce hardware ai contează foarte puțin și asta e frumusețea ideii de cloud gaming. Nu joci pe calculatorul tău, ci pe un server, pe “calculatorul” altcuiva din cloud.

Am încercat, cât am folosit GeForce Now în ultima săptămână, să-mi explic întâi mie ce înțeleg despre un astfel de serviciu. Constant am revenit la aceeași idee: streaming. În momentul în care conexiunea la internet nu-i foarte bună, scade calitatea videoului pe care îl vezi, nu cresc timpii de răspuns. Altfel spus, n-ai lag, ai doar o imagine mai proastă, pentru că internetul tău nu duce mai mult. În setările GeForce Now poți seta cum să fie calitatea. Fie alegi ceva de mijloc, fie alegi modul competitiv. Mai există și modul de economisire a traficului de internet, ceea ce înseamnă aproximativ 4 GB pe oră. Balanced e undeva la 10 GB pe oră, în timp ce Competitive (pentru latență cât mai scăzută) e undeva la 6 GB pe oră. Te ajută să știi asta, dacă vrei să joci pe date mobile, pe telefon sau tabletă.

E, dacă se poate spune așa, cel mai interactiv streaming de divertisment. Dar era cumva și de așteptat, dat fiind că vorbim de jocuri video. Totodată, uite un alt mare avantaj: ai pe macOS, în sfârșit, aceleași jocuri pe care le ai pe Windows 10. Și asta fără să conteze dacă-i un MacBook Pro de aproape 20.000 de lei sau un MacBook Air mai vechi, din generația cu ecrane HD+.

Și ca fapt divers: poți juca Fortnite pe iOS, din nou, și asta prin GeForce Now.

Asemenea și cu telefoanele, deși recunosc că personal nu mă încântă ideea de-a juca ceva pe ecranul acela destul de mic. Contextul în care mi-ar fi mie confortabil e acela în care aș avea un gamepad în care și pot pune telefonul. Eu însă am constant laptopul aproape, așa că pot porni rapid o sesiune de gaming. E drept însă că poți transforma, sau ține în viață, o tabletă mai veche sau un telefon mai vechi care devin stații de divertisment. Pui o tastatură, pui un mouse sau un gamepad și gata.

De ce ai face însă așa ceva când App Store sau Play Store sunt deja pline cu jocuri? Pe de o parte, eu aș face-o din apreciere față de unele titluri, cum ar fi Far Cry, Call of Duty, Counter-Strike sau orice din seria Assassin’s Creed. Apoi, unele titluri n-au fost încă portate pe telefon sau tabletă. Ai Watch Dogs: Legion? N-ai. Dar ai, prin GeForce Now.

Poate că motivele de mai sus nu-s suficiente, așa că uite unul mult mai întemeiat: calitatea. Și nu că cele de mobil ar fi mai prost făcute, ci că sunt limitate de platformă în sine.

Pentru cine e un serviciu ca GeForce Now?

În studiul citat de la început ziceam de cei aproape 8 milioane de români. O bună parte din aceștia se joacă pe telefon și se cred gameri. E greșit? Din punctul meu de vedere, nu. Sunt gameri care fac bani din asta, și-o fac la nivel profesionist, apoi suntem noi toți ceilalți, mai buni sau mai slabi.

Aș putea spune că GeForce Now e pentru toți, ceea ce n-ar fi fals, dar când joci la profesioniști platforma e probabil bună doar ca să te distrezi când ești, de fapt, în pauză. Nu știu, îmi dau cu părerea. Ce mi-e clar e că nu pentru gamerii pro e gândită. Totodată, nu-i gândită nici pentru cei care investesc enorm în hardware și au calculatoare de cel puțin 2.000 de euro.

Aici apărem noi toți ceilalți cu hardware mai bun sau mai prost, dar cu o oarecare înclinație spre gaming și cu o pricepere mai mare sau mai mică.

Pe de o parte, nu mai stai cu grijă dacă ai cel mai bun hardware. În cele mai multe cazuri nu-i cel mai bun. Nu mai stai cu grija spațiului de stocare, dar nici că trebuie să instalezi jocul când îl vrei. GeForce Now are o zonă de free to play, unele indie (ca nebunia de Goat Simulator) și cele pe care le cumperi prin intermediul mai multor magazine online (GOG, Steam, Ubisoft Connect sau Epic Games).

E GeForce Now viitorul gamingului? Nu, dar nu asta e miza. E, de fapt, o evoluție firească a gamingului. Suntem în punctul în care se poate face așa ceva. Nu în 2013, nu în 2015, ci acum. Și-a picat la fix, dat fiind contextul global. Odată ce-am încercat GeForce Now nu mi-am aruncat consola pe geam, ci mi-am extins micro-universul de gaming. Nu m-am mai jucat pe PC de vreo doi ani, de la un Call of Duty, dar am revenit acum. Și cu mai puține griji ca niciodată.