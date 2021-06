Frostpunk, gratuit pe Epic Games Store: cum pui mâna pe cel mai dramatic joc de strategie, fără costuri

Epic Games Store are deseori oferte de nerefuzat la unele jocuri, iar cea mai recentă vizează Frostpunk, un joc de strategie mult mai dramatic decât ai asociat în trecut cu genul city builder.

Frostpunk continuă tradiția jocurilor de tip Sim City de acum câteva decenii, dar duce conceptul construcției de orașe și administrației la un cu totul alt nivel, unul mult mai dramatic. Realizat de 11 Bit Studios, acțiunea titlului se petrece într-un univers post-apocaliptic de tip steampunk. Clipurile de mai jos te vor ajuta să-ți dai seama dacă este sau nu pentru tine.

În orice caz, Frostpunk este gratuit prin intermediul Epic Games Store pentru utilizatorii de PC-uri cu Windows până pe 10 iunie. Ca referință, îl poți experimenta și pe Mac, PlayStation sau Xbox. Din păcate, pe acestea din urmă nu este la ofertă. Ca să înțelegi cât de bună este oferta, posesorii de sisteme Apple trebuie să plătească 150 de lei pe jocul pe care îl poți experimenta acum gratuit pe Windows, prin Epic Games Store. Varianta completă, cu toate DLC-urile lansate în ultimii ani costă 230 de lei.

Revenind însă la poveste, jocul te pune în poziția de administrator al unei societății înghețate care se chinuie să supraviețuiască. Din această funcție, ești forțat să iei nite decizii morale foarte ciudate și dificile. De exemplu, s-ar putea să fii nevoit să lași unii oameni să moară de foame, să pui copii la muncă pentru a căuta materiale pentru a ține în funcțiune furnalul care încălzește întregul oraș și nu numai. Nu este pentru toată lumea, iar dacă ești mai trist în perioada asta, s-ar putea să nu te ajute.

Când a fost anunțat în urmă cu câțiva ani, Frostpunk a fost descris de directorul creativ de la 11 Bit ca fiind un joc serios pentru un gamer adult. ”Punem natura umană sub microscop pentru a întreba ce se întâmplă când oamenii trebuie să supraviețuiască”, explica la acea vreme Michal Drozdowski. Printre celelalte jocuri de pe CV-ul aceluiași studio se numără This War of Mine.

Pentru a descărca gratuit Frostpunk, folosește acest link.