Frigiderul cu adevărat deștept vine de la Amazon: știe tot ce ai, ce ai nevoie

Se pare că, Amazon lucrează la un proiect care te va ajuta foarte mult în bucătărie. Odată cu finalizarea acestuia nu vei mai uita să cumperi alimente pe care le consumi frecvent.

Frigiderul inteligent este proiectul la care se concentrează gigantul retail. Aparatul va fi construi astfel încât să te poată anunța când trebuie să comanzi alimente care sunt pe terminate sau aproape de expirare. Acesta va calcula care sunt produsele care le achiziționezi, în mod curent. Apoi, îți va propune să le înlocuiești printr-o comandă făcută pe platforma proprie, evident. Astfel că, frigiderul inteligent îți poate monitoriza articolele din el și te poate ajuta să le înlocuiești.

Tehnologia folosită este Tehnologia Just Walk Out, care este preluată de la magazinele Amazon Go fără casă. Aici, aceasta se folosește pentru a monitoriza articolele pe care clienți le pun în coșuri, astfel că, la ieșire aceștia nu mai trebuie să stea la casă.

De când lucrează Amazon la acest proiect?

Amazon lucrează la acest proiect de doi ani. În concretizarea lui sunt implicați membrii echipelor hardware Amazon Fresh și Lab126. Evident că Amazon nu va produce frigiderele efectiv. Acesta va face parteneriat cu o linie de producție, în timp ce el va oferi tehnologia.

Reprezentanții companie spun că frigiderul monitorizează articolele din interior și ține cont de frecvența cu care acestea sunt cumpărate. Dacă rămâi constant în obiceiurile tale de aprovizionare, frigiderul te va anunța și îți va facilita comanda la Whole Foods sau Amazon Fresh. Acest lucru oferă companiei și diviziei de produse alimentare un plus valoric. De asemenea, frigiderul ar putea oferi și sugestii de rețete care pot fi utile, în cazul în care uiți de un articol care urmează să expire.

Controlul vocal al aparatului casnic ar putea să fie Alexa. Nu este o preocupare majoră, dar se știe că Amazon introduce Alexa pe majoritatea dispozitivelor proprii, cum sunt roboții de casă sau televizoarele lor. Cu acest proiect, gigantul retail a cheltuit, până acum, 50 de milioane de dolari.