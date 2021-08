Filmul tău preferat de Crăciun se întoarce la timp de sărbători: când apare a șasea parte din franciza “Home Alone”

„Home Sweet Home Alone” este un viitor film american de comedie și de familie, regizat de Dan Mazer, cu scenariu de Mikey Day și Streeter Seidell. Este a șasea parte din franciza “Home Alone” și va fi o reinterpretare a filmului original din 1990.

Proiectul este produs de 20th Century Studios ca un film original Disney +. A fost anunțat după ce Walt Disney Company a achiziționat 21st Century Fox și a moștenit drepturile de film ale francizei “Home Alone”.

„Home Sweet Home Alone” de la Disney va ajunge la timp pentru sărbători. 20th Century Studios a anunțat că pelicula va debuta pe 12 noiembrie, conform Deadline. Încă nu există niciun trailer, dar distribuția arată promițător.

Home Sweet Home Alone se lansează în noiembrie

Archie Yates, cunoscut mai ales pentru rolul din “Jojo Rabbit”, regizat de Taika Waititi, interpretează personajul principal Max Mercer. Max Mercer este un tânăr răutăcios și plin de resurse care a rămas în urmă în timp ce familia sa se află în Japonia de sărbători. Așadar, atunci când un cuplu căsătorit care încearcă să recupereze o moștenire neprețuită a pus ochii pe casa familiei Mercer, este datoria lui Max de a o proteja de răufăcători . Și va face tot ce este nevoie pentru a-i ține departe.

În exclusivitatea Disney + joacă, de asemenea, mai multe staruri din Saturday Night Live, printre care Kenan Thompson și Chris Parnell, precum și Devin Ratray, care a jucat Buzz în “Home Alone” și „Home Alone 2: Lost in New York”. Alți membri notabili din distribuție îi includ pe actorul Veep Tim Simons, dar și pe Ellie Kemper din „The Office”.

Așadar, filmul preferat de Crăciun al multora dintre noi, pelicula va fi reînviată în viitorul apropiat de dragul platformei Disney Plus. Anunțul este oficial și face parte dintr-o serie de particularități ale iminentului serviciu de streaming care a făcut valuri online.

Pentru a-și lărgi portofoliul de proprietăți intelectuale, Disney a finalizat în 2019 achiziția 21st Century Fox. Compania a venil la pachet cu Hulu, un alt serviciu de streaming care este acum controlat exclusiv de Disney. Tot Fox se află în spatele unor francize precum Avatar, Planeta Maimuțelor, Alien și Kingsman.